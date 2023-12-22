شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل شات يحصل على ترقية للتصميم.. إليك ما تم تغيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت جوجل في التحديث الأخير، تطبيق الدردشة الخاص بها بمظهرًا جديدًا بتغيرات ليست تجميلية فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تحسين تجربة المستخدم وتبسيط التنقل.

تؤثر إعادة التصميم على كل من تطبيق جوجل شات المستقل وتكامله داخل جيميل، مما يوفر للمستخدمين تجربة أكثر سهولة وانسيابية.

إليك ما تغير في جوجل شات





الشريط السفلي واستبدال FAB

لقد خضع الشريط السفلي المألوف وزر الإجراء العائم "الجديد" (FAB) لعملية تحول. تحتوي الآن حاوية على شكل حبة على علامات تبويب للصفحة الرئيسية، والرسائل المباشرة، والمساحات، والإشارات، لتحل محل علامتي التبويب الدردشة والمساحات السابقة.



مؤشر دائري مؤشر دائري

يسلط مؤشر دائري الضوء على علامة التبويب النشطة، مما يوفر للمستخدمين إشارة مرئية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الانتقال المتحرك بين علامات التبويب كان سيضيف لمسة لطيفة إلى تجربة المستخدم.



أيقونات مبسطة أيقونات مبسطة

يتم عرض أيقونات كل علامة تبويب بدون تسميات، مما يعزز المظهر الأنظف. توجد المعلومات الأساسية في أعلى الشاشة أسفل شريط البحث.

إعادة تصميم القوات المسلحة البوروندية

أصبح زر الإجراء العائم (FAB) الآن مربعًا مستديرًا، وأصغر قليلاً ويتم وضعه على يمين الحاوية على شكل حبوب منع الحمل.



الطرح عبر الأنظمة الأساسية الطرح عبر الأنظمة الأساسية

تم تنفيذ إعادة التصميم على Google Chat وGmail لنظام التشغيل iOS والويب.

على نظام أندرويد، يتم طرح التحديث تدريجيًا على أساس كل حساب على حدة مع تحديث من جانب الخادم.



كيفية الحصول على التحديث كيفية الحصول على التحديث

افتح متجر بلاي وابحث في تطبيق Google Chat.

اضغط عليها من نتيجة البحث وتحقق مما إذا كان هناك أي تحديث جديد متاح.

إذا كانت الإجابة بنعم، فاضغط على زر التحديث.

في حالة جيميل، ابحث في جيميل على متجر بلاي ثم قم بتحديث التطبيق.