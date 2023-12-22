شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تزايد إنتاج Apple Vision Pro فى الصين مع إطلاق خطط الشركة فى فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المفترض إطلاق Apple Vision Pro – أول سماعة رأس للواقع المختلط يمكن ارتداؤها من الشركة والتي تم الإعلان عنها في WWDC 2023 – في الشهرين المقبلين، وفقًا لتقرير حديث، يقال إن صانع iPhone يعمل على تكثيف إنتاج الكمبيوتر المكاني الخاص به في مصانع التجميع في الصين ويعمل على تدريب موظفيه في متاجر البيع بالتجزئة لإطلاق سماعات الرأس في الولايات المتحدة، تعمل Apple أيضًا مع مطوري التطبيقات لمساعدتهم في إنشاء تطبيقات لنظام التشغيل VisionOS، وهو نظام التشغيل الخاص بـ Vision Pro، وفقاً لموقع gadgets360.

يشير تقرير بلومبرج نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر إلى أن إنتاج Vision Pro "يعمل بأقصى سرعة" منذ أسابيع، وتخطط شركة Apple لإعداد وحدات جاهزة بحلول نهاية الشهر المقبل وإطلاق المنتج لعملاء التجزئة في عام 2024 شهر فبراير، وعلى الرغم من الجدول الزمني المزعوم، فإن أي تحديات تتعلق بالإنتاج قد تؤدي في النهاية إلى تأخير خطط شركة آبل، وفقًا للتقرير.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت شركة آبل إنها ستطلق Vision Proفي الولايات المتحدة في "أوائل عام 2024"، وأنشأت الشركة مراكز في العديد من البلدان للمطورين لاختبار تطبيقاتهم باستخدام سماعات الرأس، كما قدمت موارد للمساعدة في تطوير التطبيقات لنظام التشغيل VisionOS في الآونة الأخيرة، قام Pavel Durov من Telegram بالتشويق لتطبيق منصة الدردشة لـ Vision Pro، مع تأثيرات رسائل ثلاثية الأبعاد، ومشغل وسائط ، ودعم الكتابة الصوتية.

في الشهر الماضي، صرح مارك جورمان من بلومبرج أن إطلاق Apple Vision Pro قد يتأخر إلى مارس حيث أكملت Apple اختبار الجهاز النهائي وأكملت خطط توزيعها للجهاز القابل للارتداء، والذي يبلغ سعره باهظ الثمن 3499 دولارًا.

وذكر تقرير لصحيفة FT في وقت سابق من هذا العام أن مجمع Vision Pro الوحيد لشركة Apple – Luxshare سينتج أقل من 400000 وحدة في عام 2024، مدعيًا أن شركة Apple تعمل على تقليص توقعات إنتاجها لسماعات الرأس.