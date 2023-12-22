شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركز التجارة الدولية يرفض طلب Apple بتأخير حظر Apple Watch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت لجنة التجارة الدولية رسميًا إحدى محاولات شركة Apple الأخيرة لوقف الحظر الوشيك على Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2، وهذا يعنى رسميًا أن الملاذ الأخير لشركة Apple هو أن يستخدم الرئيس بايدن حق النقض ضد قرار لجنة التجارة الدولية، وفقاً لموقع 9to5mac.

رفضت لجنة التجارة الدولية طلب شركة Apple "الإبقاء على الأوامر العلاجية فى انتظار الاستئناف أو فى ضوء إغلاق الحكومة المحتمل"، أى أن مركز التجارة الدولية لن يوقف حظر مبيعات Apple Watch بينما تنتظر Apple الاستئناف، وقدمت شركة Apple هذا الاستئناف لأول مرة في 30 أكتوبر.

أصدرت لجنة التجارة الدولية حكمها لأول مرة في أكتوبر، ويعد هذا جزءًا من نزاع براءات الاختراع طويل الأمد بين شركة Apple وشركة التكنولوجيا الطبية Masimo حول تقنية استشعار الأكسجين في الدم فى Apple Watch.

قدم أصحاب الشكوى أيضًا طلبًا للحصول على إشعار قضائى بالتطورات التنظيمية الأخيرة لـ Masimo W1 Watch، مطالبين اللجنة بالنظر فى مستندات معينة عند اتخاذ قرارها بشأن اقتراح Apple.

هذا القرار الذى اتخذته لجنة التجارة الدولية لا يقتل فرص شركة Apple في منع دخول حظر Apple Watch حيز التنفيذ، لا يزال بإمكان إدارة بايدن التدخل واستخدام حق النقض ضد قرار لجنة التجارة الدولية، وتنتهي فترة المراجعة الرئاسية في 25 ديسمبر.

يمكن لشركة Apple استئناف القرار النهائى الصادر عن مركز التجارة الدولية أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية بمجرد انتهاء فترة المراجعة الرئاسية، وأكدت الشركة سابقًا لموقع 9to5Mac أنها تخطط لتقديم استئناف في 26 ديسمبر، ومع ذلك، فإن استئناف القرار لن يؤخر الحظر المفروض على مبيعات وواردات Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2.

في محاولة للامتثال بشكل استباقي للحظر الذي فرضته لجنة التجارة الدولية والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 25 ديسمبر، ستوقف الشركة مبيعات Apple Watch هذا الأسبوع.

تستكشف شركة Apple أيضًا تغييرات برمجية على مستشعر الأكسجين في الدم في Apple Watch والتي قد تسمح لها بالتحايل على براءتي اختراع Masimo المعنيتين، ومع ذلك، قالت شركة ماسيمو إن "الأجهزة يجب أن تتغير".