شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظف سابق فى أبل يحذر بشأن خطأ بسيط يؤدى إلى ضعف بطارية الهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحد العاملين السابقين في شركة Apple عن خطأ كبير نرتكبه جميعًا أثناء شحن أجهزة iPhone الخاصة بنا، وهو تركها موصلة بالكهرباء طوال الليل وتعزيز البطارية إلى 100٪، وفقاً لصحيفة "مترو".

للحصول على الأداء الأمثل، من الأفضل إبقاء بطاريتك بين 30% و80% بدلاً من شحنها باستمرار بالكامل وتركها تنخفض إلى الصفر، في الماضي، عندما كانت الهواتف تستغرق ساعات طويلة لشحنها، كان من المنطقي توصيلها قبل النوم والاستيقاظ ببطارية ممتلئة، ومع ذلك، تستغرق معظم الهواتف الذكية في الوقت الحاضر ما بين 30 دقيقة وساعتين لشحنها، لذا فإن تركها في الشحن لساعات بعد امتلاءها يعد أمرًا سيئًا لصحة البطارية.

وبينما يمكن لأجهزة iPhone الذكية أن تستمر في البقاء بنسبة 80% لبضع ساعات قبل أن تحتاج إلى الوصول إلى السعة الكاملة عند توصيلها طوال الليل، فإن الشحن الزائد المفرط يؤدي إلى تسريع صحة البطارية.

بالطبع، القلق من البطارية يعني أن الكثير منا سيجد صعوبة فى شحن هواتفه فى المساء ثم مغادرة المنزل بدون جهاز مشحون بالكامل فى صباح اليوم التالي، حتى لو كان ذلك سيطيل عمره.