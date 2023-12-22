شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا الهاتف يغنيك عن شراء أحدث هواتف أبل "iPhone 15 Pro" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر هاتف iPhone 13 Pro لأول مرة في عام 2021، ليقدم العديد من المميزات الجديدة، ويرى بعض المحللين ان الأشخاص الذين يمتلكون هذا الهاتف ليس من الضروري التغير لهاتف iPhone 15 Pro، نظراً للتشابة الكبير بينهم والاختلاف الشاسع في السعر.

يقدم هاتف iPhone 13 Pro شاشة أكثر سطوعًا مع تقنية ProMotion بمعدلات تحديث تصل إلى 120 هرتز، وشريحة A15 Bionic، وكاميرا مقربة مع تقريب بصري 3x، وتصوير ماكرو وأنماط فوتوغرافية، والوضع السينمائي لتسجيل مقاطع الفيديو بعمق، وتسجيل فيديو ProRes، وخيار تخزين بسعة 1 تيرابايت، وخمس ساعات من عمر البطارية الإضافي، وتم إيقاف إنتاج iPhone 13 Pro عند الإعلان عن iPhone 14 Pro في عام 2022، ولكن لا يزال من الممكن الحصول عليه بشكل مستعمل، وفيما يلي مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 15 Pro:

هاتف iPhone 13 Pro

الشاشة: شاشة 6.7 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED، 120Hz.

دقة الشاشة: بدقة 2778 × 1284 بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 1TB.

نظام التشغيل: iOS (15.x).

البطارية: بقوة 4373 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

الشاشة: شاشة 6.5 بوصة.

هاتف iPhone 15 Pro

مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة

دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179

المعالج: من نوع A17 Pro

الرامات : 8GB

نظام التشغيل: iOS (17.×)

البطارية: 3247 mAh

الكاميرا الخلفية:

رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)

ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)

الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)

الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))

الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 مل