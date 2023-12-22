شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيناموا كم ساعة وبيصحوا امتى.. تعرف على روتين نوم عمالقة التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كيف يتعامل عمالقة التكنولوجيا مع تنظيم يومهم العادى ما بين العمل والنوم، هذا الأمر مهم جدا لأشخاص تمكنوا من النجاح الذى جعلهم فى مكانة رؤساء تنفيذين لأكبر شركات تكنولوجيا فى العالم، إن كونك رئيسًا تنفيذيًا لشركة كبرى هى مهمة صعبة، ويمكن أن تكون أيام العمل طويلة ومرهقة، وفى كثير من الأحيان، لا يوجد وقت كافٍ لليلة كاملة من الراحة.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، عادة ما يستيقظ الرئيس التنفيذى لشركة أبل، تيم كوك، بين الساعة الرابعة والخامسة صباحًا، ويقضي الساعة الأولى من يومه في قراءة رسائل البريد الإلكتروني.

يطلق على نفسه اسم "الطائر المبكر" ويعتقد أن لديه سيطرة أكبر على وقته فى الصباح مقارنة بالساعات الأخيرة من اليوم.

ويركز آخرون، مثل الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية المليونير بريان جونسون، على النوم الجيد كجزء من نظام مكثف لعكس الشيخوخة.

عادة ما يكون جونسون في السرير بحلول الساعة 8:30 مساءً، ويستيقظ قبل الساعة 6 صباحًا، ويكون معدل ضربات قلبه أثناء الراحة بين 46 إلى 50 نبضة في الدقيقة عندما يذهب إلى السرير.

وقال سام ألتمان من OpenAI في عام 2018: "يبدو أن النوم هو العامل المادي الأكثر أهمية في الإنتاجية بالنسبة لي"، ومع ذلك، فإن الرئيس التنفيذي "لا ينام بشكل جيد بشكل عام، وينام بشكل سيء بشكل خاص عند السفر".