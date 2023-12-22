شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نصائح.. كيف تجعل بطارية iPhone تدوم لفترة أطول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يواجه المستخدمين مشاكل في بطارية أجهزة أيفون، بسبب ضعف عمر البطارية بشكل أسرع من الهواتف الأخرى، ولكن هناك الكثير من الحيل للمساعدة فى إطالة العمر اليومى لجهاز iPhone الخاص بك، وفقاً لصحيفة "مترو".

أول شىء، وهو الأهم، هو إيقاف تشغيل Bluetooth عندما لا تستخدمه - وليس فقط من القائمة السريعة، ولكن فى الإعدادات > Bluetooth.

ثانيًا، قم بإيقاف تشغيل التطبيقات التي تعمل على تحديث التطبيقات في الخلفية والتي لا تحتاج إليها، ويمكن للمستخدمين إيقاف تشغيل تحديث تطبيقات الخلفية الفردية في الإعدادات > عام > تحديث التطبيقات في الخلفية.

وبدلاً من ذلك، يمكنك تشغيل البطارية على وضع الطاقة المنخفضة، والذي سيوقف تلقائيًا جميع تحديثات التطبيقات في الخلفية، انتقل إلى الإعدادات > البطارية > وضع الطاقة المنخفضة.

وفي ملاحظة مماثلة، قم بإيقاف تشغيل خدمات الموقع لجميع التطبيقات التي لا تحتاج إليها، أو قم بالتبديل إلى "أثناء استخدام التطبيق"، على الرغم من أنه يمكنك إيقاف تشغيل خدمات الموقع لجميع التطبيقات بمفتاح واحد، فمن المحتمل أنك تحتاجها بالفعل لبعض التطبيقات.

تتضمن النصائح الأخرى إيقاف تشغيل Hey Siri، وخفض مستوى السطوع وإيقاف تشغيل "Raise to Wake"، حتى لا يتم فتح قفل هاتفك باستمرار - وضبط القفل التلقائي على 30 ثانية.

ومع ذلك، وبالعودة إلى النصيحة الأولى المتعلقة بالبطارية، فإن أحد الحلول الرئيسية التي لا يبدو أنها متاحة على نظام التشغيل iOS 17 (أو 16) هو ضبط هاتفك على عدم شحن ما يزيد عن 80٪ أبدًا.

لا يزال بإمكانك التبديل إلى "شحن البطارية المحسّن"، وهو المفتاح السحري الذي يحافظ على شحن البطارية بنسبة 80% حتى قبل أن تستخدمها مرة أخرى، ولكنه سيصل إلى 100% إذا لم تقم بفصلها.