سامسونج جالاكسي S24 – نظرة اولية على اربعة الوان جذابة

شهد شهر ديسمبر الحالي تسريب أول مجموعة من الصور التي تُظهر هاتف سامسونج جالاكسي S24 بألوانه الأربعة المذهلة، بعد سنوات من التشويق والانتظار، يبدو أن عائلة جالاكسي S24 أخيرا على أعتاب الوصول، حيث يتوقع الكثير الإعلان الرسمي عنها في وقت ما من الشهر المقبل، يتباهى جالاكسي S24 بتصميم أنيق وعصري مع شاشة مسطحة وحواف متناسقة جذابة وزوايا مستديرة وإطار معدني مسطح مزود بخطوط هوائي دقيقة، كما يتميز الظهر المسطح بحواف مشطوفة وازرار تشغيل وتغيير الصوت التي طالتها موجة التصميم المسطح.

سامسونج جالاكسي S24 تشكيلة واسعة من الألوان لتناسب جميع الأذواق

تأتي الإصدارات الأساسية من جالاكسي S24 بأربعة ألوان مميزة: الأسود اللامع، والأزرق القوي، والرمادي الرخامي، والأصفر الكهرماني، لكن المفاجأة الحقيقية تكمن في إعلان سامسونج عن ثلاثة ألوان أخرى ستكون حصرية لشراء الجهاز عبر موقعها الرسمي: الأزرق الفاتح، والأخضر الليموني، والبرتقالي النابض.

مواصفات قوية تلبي احتياجات المستخدمين

بالرغم من تشابه تصميم الكاميرا الخلفية بشكل كبير مع جالاكسي S23، إلا أن الجهاز الجديد يحمل شريحة Exynos 2400 الجديدة في بعض الأسواق مثل أوروبا، بينما سيحصل المستخدمون في الولايات المتحدة على معالج Snapdragon 8 Gen 3 القوي كما كان الحال قبل إصدار S23. يمتلك جالاكسي S24 ذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 جيجابايت بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت.

شاشة OLED عالية الدقة ومجموعة من الميزات الحديثة

تتميز شاشة جالاكسي S24 بمقاس 6.2 بوصة مع دقة 1080×23450 ومعدل تحديث 120 هرتز، كما تقدم سطوعا يصل إلى 2500 شمعة، أما تركيب الكاميرا فمن المرجح أن يبقى كما هو الحال في جالاكسي S23، وهو أمر قد يخيب آمال البعض، سيعمل الجهاز طبعا بنظام Android 14 مع واجهة One UI 6.1 التي تركز بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي.

عمر بطارية أكبر وسرعة شحن ثابتة

يأتي سامسونج جالاكسي S24 ببطارية بسعة 4000 مللي أمبير، أي أكبر بمقدار 100 مللي أمبير عن سابقه، لكن سرعة الشحن ستبقى عند 25 واط. كما يدعم الجهاز الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط. وعلى الرغم من غياب دعم Wi-Fi 7، سيحصل المستخدمون على ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، ومن المتوقع أن يظل سعر جالاكسي S24 مماثلا لسعر جالاكسي S23 عند إطلاقه في 2024.

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