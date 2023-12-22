علوم وتكنولوجيا

توسيع برنامج الإصلاح الذاتي من سامسونج وإضافة أجهزة جديدة وتوسيعه في 30 دولة أوروبية إضافية

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محمود هاني 0 تبليغ

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سامسونج توسّع برنامج الإصلاح الذاتي الخاص بها ليغطي الآن 15 جهازًا إضافيًا، بما في ذلك سلسلة جالاكسي S23 بأكملها (بما في ذلك S23 FE) ، وأجهزة الطي Galaxy Z Fold5 و Z Flip5، بالإضافة إلى سلسلة جالاكسي تاب S9 (بما في ذلك كل من النماذج FE). في الوقت نفسه، تقوم سامسونج أيضًا بتوسيع نطاق البرنامج ليشمل 30 دولة جديدة في أوروبا.

توسيع برنامج الإصلاح الذاتي من سامسونج وإضافة أجهزة جديدة وتوسيعه في 30 دولة أوروبية إضافية

برنامج الإصلاح الذاتي

تم إطلاق برنامج الإصلاح الذاتي في الولايات المتحدة في عام 2022 وتوسيعه في وقت لاحق إلى كوريا الجنوبية، وبعض الدول في الاتحاد الأوروبي، وكذلك البرازيل والمكسيك. يوفر برنامج الإصلاح الذاتي من سامسونج لمستخدمي هواتف جالاكسي وأجهزة اللوح اللوحية إمكانية الوصول إلى قطع أصلية، بما في ذلك مجمعات العرض، البطاريات، أغطية الظهر، ومنافذ الشحن.

توسيع برنامج الإصلاح الذاتي من سامسونج وإضافة أجهزة جديدة وتوسيعه في 30 دولة أوروبية إضافية 4

دول جديدة تدعم برنامج الإصلاح

  • ألبانيا
  • أندورا
  • النمسا
  • البوسنة والهرسك
  • بلغاريا
  • كرواتيا
  • قبرص
  • جمهورية التشيك
  • الدنمارك
  • استونيا
  • فنلندا
  • اليونان
  • المجر
  • أيرلندا
  • كوسوفو
  • لاتفيا
  • ليختنشتاين
  • ليتوانيا
  • لوكسمبورغ
  • مالطا
  • موناكو
  • الجبل الأسود
  • مقدونيا الشمالية
  • النرويج
  • البرتغال
  • رومانيا
  • صربيا
  • سلوفاكيا
  • سلوفينيا
  • سويسرا

الأجهزة المشمولة في برنامج الإصلاح الذاتي لجالاكسي

توسيع برنامج الإصلاح الذاتي من سامسونج وإضافة أجهزة جديدة وتوسيعه في 30 دولة أوروبية إضافية 5

الهواتف الذكية

  • جالاكسي S20، S20+، S20 Ultra
  • جالاكسي S21، S21+، S21 Ultra
  • جالاكسي S22، S22+، S22 Ultra
  • جالاكسي S23، S23+، S23 Ultra (جديد)
  • جالاكسي S23 FE (جديد)
  • جالاكسي Z Flip5، Z Fold5 (جديد)
  • جالاكسي A05s (جديد)

الأجهزة اللوحية

  • جالاكسي تاب S9، تاب S9+، تاب S9 Ultra (جديد)
  • جالاكسي تاب S9 FE ، S9 FE+ (جديد)
  • جالاكسي تاب A9، A9+ (جديد)

توسيع برنامج الإصلاح الذاتي من سامسونج وإضافة أجهزة جديدة وتوسيعه في 30 دولة أوروبية إضافية 6

الحواسيب المحمولة

  • جالاكسي بوك برو (15 بوصة)، برو 360 (15 بوصة)
  • جالاكسي بوك2 برو (15 بوصة)، برو 360 (15 بوصة) (جديد)

المصدر

المصدر الأصلي : عرفني

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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