توسيع برنامج الإصلاح الذاتي من سامسونج وإضافة أجهزة جديدة وتوسيعه في 30 دولة أوروبية إضافية

سامسونج توسّع برنامج الإصلاح الذاتي الخاص بها ليغطي الآن 15 جهازًا إضافيًا، بما في ذلك سلسلة جالاكسي S23 بأكملها (بما في ذلك S23 FE) ، وأجهزة الطي Galaxy Z Fold5 و Z Flip5، بالإضافة إلى سلسلة جالاكسي تاب S9 (بما في ذلك كل من النماذج FE). في الوقت نفسه، تقوم سامسونج أيضًا بتوسيع نطاق البرنامج ليشمل 30 دولة جديدة في أوروبا.

برنامج الإصلاح الذاتي

تم إطلاق برنامج الإصلاح الذاتي في الولايات المتحدة في عام 2022 وتوسيعه في وقت لاحق إلى كوريا الجنوبية، وبعض الدول في الاتحاد الأوروبي، وكذلك البرازيل والمكسيك. يوفر برنامج الإصلاح الذاتي من سامسونج لمستخدمي هواتف جالاكسي وأجهزة اللوح اللوحية إمكانية الوصول إلى قطع أصلية، بما في ذلك مجمعات العرض، البطاريات، أغطية الظهر، ومنافذ الشحن.

دول جديدة تدعم برنامج الإصلاح

ألبانيا

أندورا

النمسا

البوسنة والهرسك

بلغاريا

كرواتيا

قبرص

جمهورية التشيك

الدنمارك

استونيا

فنلندا

اليونان

المجر

أيرلندا

كوسوفو

لاتفيا

ليختنشتاين

ليتوانيا

لوكسمبورغ

مالطا

موناكو

الجبل الأسود

مقدونيا الشمالية

النرويج

البرتغال

رومانيا

صربيا

سلوفاكيا

سلوفينيا

سويسرا

الأجهزة المشمولة في برنامج الإصلاح الذاتي لجالاكسي

الهواتف الذكية

جالاكسي S20، S20+، S20 Ultra

جالاكسي S21، S21+، S21 Ultra

جالاكسي S22، S22+، S22 Ultra

جالاكسي S23، S23+، S23 Ultra (جديد)

جالاكسي S23 FE (جديد)

جالاكسي Z Flip5، Z Fold5 (جديد)

جالاكسي A05s (جديد)

الأجهزة اللوحية

جالاكسي تاب S9، تاب S9+، تاب S9 Ultra (جديد)

جالاكسي تاب S9 FE ، S9 FE+ (جديد)

جالاكسي تاب A9، A9+ (جديد)

الحواسيب المحمولة

جالاكسي بوك برو (15 بوصة)، برو 360 (15 بوصة)

جالاكسي بوك2 برو (15 بوصة)، برو 360 (15 بوصة) (جديد)

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