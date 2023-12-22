شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق ChatGPT يحصل على ميزة أرشفة الدردشة.. كيف تستفيد منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة OpenAI، الشركة التي تقف وراء نموذج اللغة الشهير ChatGPT، عن ميزة جديدة تسمى دردشة الأرشيف، حيث تتيح هذه الوظيفة التى طال انتظارها للمستخدمين تخزين المحادثات السابقة مع الذكاء الاصطناعى وإعادة النظر فيها، مما يضيف طبقة قيمة من الذاكرة والسياق إلى تفاعلاتهم.

تخيل أن لديك قبوًا رقميًا شخصيًا لجميع محادثاتك المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومع أرشيف الدردشة، يمكنك فعل ذلك، وتبقيهم هذه الميزة في متناول اليد، ويمكن الوصول إليها من خلال قسم مخصص داخل النظام الأساسي.

ويقول بن سميث، مدير المنتجات في OpenAI: "لقد كانت هذه الميزة من أهم الطلبات من مستخدمينا"، "أردنا إنشاء طريقة للأشخاص لبناء علاقة هادفة مع ChatGPT، وتتيح لهم Archive Chat القيام بذلك، ويتعلق الأمر بالتقاط القيمة الفريدة لكل محادثة وجعلها متاحة بسهولة للتفكير والاستخدام المستقبلي."

كيفية عمل أرشيف الدردشة * الأرشفة التلقائية: يتم حفظ كل محادثة تجريها مع ChatGPT تلقائيًا في الأرشيف الخاص بك.

* سهولة الاسترجاع: ابحث عن محادثات محددة باستخدام الكلمات الرئيسية أو التواريخ أو عوامل التصفية الأخرى.

* المشاركة والتصدير: شارك محادثاتك المؤرشفة مع الآخرين أو قم بتصديرها للرجوع إليها خارج النظام الأساسي.

* ضوابط الخصوصية: اختر المحادثات التي تريد أرشفتها والتحكم في من يمكنه الوصول إليها.

ويضيف سميث: "باستخدام أرشيف الدردشة، لا نقوم فقط بتخزين المحادثات، بل نقوم بتخزين الذكريات"، "هذه خطوة كبيرة نحو جعل الذكاء الاصطناعي يبدو أكثر طبيعية وشخصية، ويسعدنا أن نرى كيف سيستفيد المستخدمون من هذه الميزة لتعزيز تفاعلاتهم مع ChatGPT".