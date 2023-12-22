شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تنهى مشروع الواقع المختلط.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وكانت مايكروسوفت قد أعلنت عن النظام لأول مرة فى 2017 فى محاولة منها للتنافس مع المنافسين فى مجال الواقع الافتراضى، مثل HTC وOculus المملوكة الآن لشركة Meta، وفقا لتقرير engadget.
وقد تم اعتماد منصة مايكروسوفت فى نهاية المطاف من قبل العديد من سماعات الواقع الافتراضى، مثل HP Reverb G2 وغيرها من المنتجات المصنعة من قبل الشركات المختلفة، فيما يسمح تطبيق Windows Mixed Reality Portal بالوصول إلى الألعاب والتجارب والكثير من تطبيقات الإنتاجية المتعلقة بالعمل، ومع ذلك يبدو أن معدل التبني لم يكن بالمستوى المطلوب.
وبالإضافة إلى ذلك قامت مايكروسوفت بإجراء تخفيضات شاملة فى قسم الواقع الافتراضى الخاص بها، ما أدى إلى تسريح العمال وإيقاف تطبيق AltspaceVR ، ومع ذلك لا تزال الشركة تعمل على تطوير تطبيق Mesh الخاص بها والذى يتيح لزملاء العمل الالتقاء فى مساحة افتراضية بدون سماعات رأس.
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