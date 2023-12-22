شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دش نيزكى يصل إلى ذروته هذا المساء مع ما يصل إلى 10 شهب كل ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيستمتع مراقبو النجوم هذا المساء بآخر دش نيزكى في عام 2023، حيث يظهر Ursid Meteor كل عام في الفترة ما بين 17 و 26 ديسمبر ولكنه يصل إلى ذروته الليلة وغدًا، ويتزامن هذا مع الانقلاب الشتوي، لذا سيكون هناك أطول وقت ممكن لالتقاط بعض الشهب.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يحدث الدش النيزكى بسبب تحرك الأرض عبر سحابة من الحطام في الفضاء، وبما أن هذه الغيوم لا تتحرك بالنسبة للشمس، فإن الدش النيزكى يحدث دائمًا في نفس الوقت من العام.

كما أنه في حالة Ursids، تكون الشهب ناجمة عن حطام المذنب 8P/Tuttle، وهو عبارة عن قطعة من الجليد والصخور على شكل حبة الفول السوداني يبلغ عرضها 2.8 ميل والتي تدور حول الشمس كل 13.6 عامًا، وفي كل مرة يقترب فيها المذنب من الشمس، تتسبب الحرارة الشديدة في تفككه أكثر قليلاً، مما يزيد من سحابة الحطام.

عندما يسقط هذا الحطام في الغلاف الجوي للأرض بسرعة 43 ميلاً في الثانية (70 كم / ثانية)، فإنه يحترق ويتبخر مع وميض لامع، والذي نراه على شكل نيزك.

وقالت آنا جامون روس، كبيرة علماء فلك القبة السماوية في مرصد جرينتش الملكي، إن هذا يتسبب أيضًا في ظهور الشهب في نفس المكان.

كما أنه في ذروته ينتج Ursids عادة 10 نيازك فقط في الساعة، على الرغم من أنه من المعروف أنه ينتج ما يصل إلى 25 في بعض السنوات، ويعد Ursids واحد من أسهل أمطار الشهب التي يمكن مشاهدتها.