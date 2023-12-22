شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح مميزات جديدة لمتصفح كروم .. تساعد فى حفظ الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل جوجل كروم على ميزات أمان وأداء جديدة، حيث يوفر أحدث إصدار من متصفح الويب (M12) ميزة فحص السلامة وتوفير الذاكرة مع إضافة القدرة على حفظ مجموعات علامات التبويب.

وبحسب موقع engadget، قالت سابين بورساي، مديرة منتجات مجموعة Chrome: "سيتم تنبيهك بشكل استباقي إذا تم اختراق كلمات المرور المحفوظة في Chrome، أو أن أيًا من ملحقاتك قد تكون ضارة، أو أنك لا تستخدم أحدث إصدار من Chrome، أو أن أذونات الموقع تحتاج إلى اهتمامك".

ويمكن لميزة التحقق من السلامة الآن أيضًا إلغاء أذونات المواقع للوصول إلى أشياء مثل الموقع أو الميكروفون أو الكاميرا إذا لم تقم بزيارتها منذ فترة، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسلط الضوء على المواقع التي نادرًا ما تتعامل معها مع البريد العشوائي، حيث يرسل إليك إشعارات، ويقترح عليك إيقاف تشغيلها.

ويعمل وضع توفير الذاكرة، الذي تم تقديمه في عام 2022 وتم طرحه للجميع في وقت مبكر من هذا العام، على تحرير الذاكرة من علامات التبويب المفتوحة التي لا تستخدمها، عندما تقوم بالتمرير فوق علامة التبويب أثناء وجودك في وضع توفير الذاكرة، تعرض الأداة مزيدًا من التفاصيل حول استخدام علامة التبويب النشطة، ويتضمن ذلك مقدار الذاكرة التي يمكن أن توفرها بجعلها غير نشطة.

وتقول Google إنه أصبح من السهل الآن أيضًا تحديد المواقع التي تريد أن يظل برنامج Memory Saver نشطًا دائمًا، وبعد تثبيت التحديث يمكنك التحقق من الخيارات الجديدة في قسم الأداء ضمن إعدادات Chrome.

وأخيرًا، سيسمح لك Chrome قريبًا بحفظ مجموعات علامات التبويب على سبيل المثال، لنفترض أن لديك مشروعًا يحتوي على 25 علامة تبويب مفتوحة، ولكنك تحتاج إلى الابتعاد عنه أو العمل على شيء آخر، وتتيح لك مجموعات علامات التبويب المحفوظة منحها اسمًا مناسبًا وإغلاقها واستئنافها لاحقًا من حيث توقفت.

وتقول Google إن تحديثات الأمان والأداء لمتصفح Chrome سيتم طرحها هذا الأسبوع ومع ذلك، سيتم إطلاق مجموعات علامات التبويب المحفوظة "خلال الأسابيع القليلة المقبلة".