شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد الليلة.. القمر والمشترى فى لقائهما الأخير لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيلتقي القمر مع كوكب المشتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، للمرة الأخيرة في عام 2023 هذه الليلة، عندما يقترب الجرمان السماويان من السماء، وفي نفس الوقت تقريبًا، سيتشاركان في نفس الجانب، وهو ترتيب يسميه علماء الفلك بالاقتران.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، سيكون القمر البالغ من العمر 10 أيام مضاءً بنسبة 86٪ خلال الاقتراب القريب، مع نمو الوجه القمري المضاء حاليًا خلال توجه القمر إلى اكتمال القمر الأخير لعام 2023.

سيمر القمر البالغ من العمر 10 أيام على بعد درجتين فقط شمال كوكب المشتري، حيث يقع كلا الجسمين السماويين في كوكبة برج الحمل خلال اللقاء.

سيكون الاقتراب الوثيق والاقتران بين القمر وأكبر كوكب في النظام الشمسي مرئيًا حتى قبل بدء غروبهما، وهذا يعني أنه سيكون أمام مراقبي السماء بضع ساعات لرصد هذا الاقتران بعد غروب الشمس وإظلام السماء.

على الرغم من كون هذا اقترابًا وثيقًا، إلا أن القمر والمشتري سيظلان منفصلين على نطاق واسع جدًا بحيث لا يمكن رؤيتهما معًا في مجال الرؤية الضيق للتلسكوب ولكن يجب أن يكونا مرئيين معًا في مجال الرؤية الواسع بالمنظار.

كما أنه خلال الاقتران، سيكون للقمر قوة 12.5-، بينما سيكون المشتري خافتًا بقوة 2.7-، حيث تشير البادئة السالبة إلى جسم لامع بشكل خاص في السماء فوق الأرض.

سيهيمن القمر على كوكب المشتري في السماء من حيث الحجم، لكن هذا مجرد تأثير لمنظورنا من الأرض، والقمر أقرب بكثير إلى كوكبنا، وهو الكوكب الثالث من الشمس، من كوكب المشتري، وهو الكوكب الخامس في المجموعة الشمسية.

على الرغم من أن هذا هو اللقاء الأخير بين القمر والمشتري هذا العام، إلا أنه لن يمر وقت طويل قبل أن يلتقي الجرمان السماويان مرة أخرى، حيث سيقترب القمر بعد ذلك من كوكب المشتري يوم الخميس 18 يناير، بعد أسبوع واحد فقط من أول قمر جديد لعام 2024 وبداية أول دورة قمرية كاملة في العام المقبل.