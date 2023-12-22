شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستبدل وظائف مبيعات الإعلانات بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة جوجل قد تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لتحل محل بعض الوظائف في الشركة، ووفقًا لتقرير نشر في The Information، ربما يكون الذكاء الاصطناعي قد استولى بالفعل على وظائف الأشخاص في Google.

ويستشهد التقرير بأشخاص مطلعين على الخطط ويقول إن جوجل تعتزم "دمج الموظفين، بما في ذلك من خلال عمليات تسريح العمال المحتملة، عن طريق إعادة تعيين الموظفين في وحدة مبيعات العملاء الكبيرة التي تشرف على العلاقات مع كبار المعلنين".

ويضيف التقرير أيضًا أنه تم إخلاء الوظائف لأن أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة من جوجل قامت بأتمتة هذه الوظائف. وتقول إنه من الواضح أنه تم الإعلان عن إعادة الهيكلة المستقبلية في اجتماع إعلانات Google على مستوى الإدارة الأسبوع الماضي.

وفي مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O في مايو من هذا العام، أعلنت جوجل عن "عصر جديد من الإعلانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي"، والذي يتميز "بتجربة محادثة باللغة الطبيعية داخل إعلانات Google، والمصممة لبدء إنشاء الحملات وتبسيط الإعلانات على شبكة البحث".

وقالت Google إن الذكاء الاصطناعي الجديد الخاص بها يمكنه فحص موقع الويب الخاص بك و"إنشاء كلمات رئيسية وعناوين وأوصاف وصور وأصول أخرى ذات صلة وفعالة"، مما يجعل برنامج الدردشة في إعلانات Google مصممًا من جزء واحد وخبير مبيعات من جزء واحد.

إحدى هذه الأدوات الإعلانية، وهي أداة Google Performance Max (أو "PMax" للاختصار)، حصلت على تعزيز توليدي للذكاء الاصطناعي بعد إعلان الإدخال/الإخراج ويمكنها الآن "إنشاء أصول مخصصة وتوسيع نطاقها ببضع نقرات".

وهذا يعني أنه يساعد المعلنين في تحديد ما إذا كان يجب أن يكون الإعلان في أماكن مثل YouTube أو البحث أو Discover أو Gmail أو الخرائط أو إعلانات البانر على مواقع الجهات الخارجية، وبعد ذلك، يمكنها فقط إنشاء محتوى الإعلان، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه فحص موقع الويب الخاص بك بحثًا عن المواد. يطلق عليه "الأداء الأفضل" لأن الأشكال المختلفة من إعلانك لا تزال متروكة للآلات، والتي يمكنها إعادة مزج إعلاناتك باستمرار في الوقت الفعلي باستخدام نسب النقر إلى الظهور كتعليقات. بالمناسبة، لا يزال المعلن البشري في دائرة الموافقة على المحتوى.

ويضيف تقرير المعلومات أيضًا، "لقد اعتمد عدد متزايد من المعلنين PMax منذ [الإطلاق]، مما يلغي الحاجة إلى بعض الموظفين المتخصصين في بيع الإعلانات لخدمة معينة من Google، مثل البحث، والعمل معًا لتصميم حملات إعلانية لكبار العملاء. "

أداة الذكاء الاصطناعي لا تعني خفض الوظائف

ويوضح التقرير أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لا يعني خفض الوظائف، على الأقل ليس في الوقت الحالي، وتفيد التقارير أن جوجل لديها حوالي 13500 شخص مخصصين لهذا النوع من أعمال المبيعات، وهو جزء من قسم الإعلانات القوي الذي يضم 30000 شخص. إن إدخال أداة الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة أن الجميع سيتأثرون.

وأيضًا، لن يتم بالضرورة تسريح أولئك الذين تم تسريحهم، بل يمكن إعادة تعيينهم إلى مناطق أخرى في Google، ويقول التقرير: "يتوقع بعض الموظفين الإعلان عن التغييرات الشهر المقبل".



