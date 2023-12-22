شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمريكا تعدل قانون COPPA لحماية بيانات الأطفال من شركات التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترحت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) تعديلات على قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت (COPPA) لتجعل من الصعب على شركات التكنولوجيا تتبع بيانات الأطفال واستثمارها، وتتضمن بعض التغييرات المقترحة وضع حدود على المدة التي يمكن فيها للشركات الاحتفاظ بالبيانات التي تجمعها من القاصرين وإجبار الآباء على الموافقة على التسويق المستهدف أو إلغاء الاشتراك فيه، وفقا لتقرير engadget.

وقال التقرير: لقد كان COPPA موجودًا منذ أبريل 2000 ويتطلب حاليًا مستوى معينًا من الشفافية من الخدمات والمواقع عبر الإنترنت، وقبل جمع البيانات من القاصرين، يحتاج مقدمو الخدمة إلى الحصول على "موافقة الوالدين التي يمكن التحقق منها".

وفي عام 2013، حاولت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تضييق نطاق تعريف مقدم الخدمة ليشمل أي خدمة رقمية تدمج شبكة إعلانية في نظامها الأساسي وتجمع البيانات الشخصية بغض النظر عما إذا كان موقع الويب أو الخدمة عبر الإنترنت موجهًا بشكل خاص نحو الأطفال أم لا.

وفي ذلك الوقت، قاموا أيضًا بتوسيع نطاق ما يشكل "معلومات شخصية" ليشمل الموقع الجغرافي وأي صور أو مقاطع فيديو تصور صورة الطفل، من بين أشياء أخرى.

وفي اقتراحها الجديد، تريد لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) توسيع نطاق المعلومات الشخصية في COPPA مرة أخرى لتشمل البيانات البيومترية، وسيقوم الاقتراح أيضًا بفحص مقدمي الخدمات الرقمية لإرسال إشعارات الدفع التي تشجع الأطفال على الاستمرار في استخدام خدماتهم ومحاولة سد أي ثغرات لجمع البيانات من أجل "دعم العمليات الداخلية.

وعندما نفكر في أضرار الإعلانات السلوكية عبر الإنترنت للأطفال، لا يمكننا أن ننسى أحد الأسباب الأصلية التي تم تصورها وسن قانون COPPA: الرغبة في ضمان عدم قدرة الشركات على بناء علاقة تجارية مع الأطفال التي تفترس عدم نضجهم وصدقهم وثقتهم .

وقال مفوض لجنة التجارة الفيدرالية ألفارو بيدويا في بيان : تريد لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أيضًا أن تجعل من الصعب تحقيق الدخل من بيانات الأطفال التي يتم إنشاؤها في الفصل الدراسي في محاولة لتعزيز ضمانات الخصوصية للطلاب، و إذا تم إقراره فإن COPPA سيسمح للمدارس بالحصول على مزيد من التحكم في ما إذا كان سيتم السماح لمقدمي التكنولوجيا التعليمية بخيار جمع المعلومات الشخصية للطلاب أو استخدامها.

وتوجهت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، إلى X للتعبير عن دعمها للاقتراح، فكتبت: "هناك حاجة ماسة إلى تغييراتنا المقترحة على COPPA، خاصة في عصر أصبحت فيه الأدوات عبر الإنترنت ضرورية لتنقل الحياة اليومية"، مضيفة أن تنشر الشركات طرقًا متطورة بشكل متزايد لجمع بيانات الأطفال.

وستقوم لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بجمع التعليقات العامة على الاقتراح لمدة 60 يومًا قبل اتخاذ أي إجراء تنظيمي آخر.