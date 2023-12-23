شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Beeper Mini يطرح تحديثا للتحايل على قيود أبل لمنع استخدام iMessage على اندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تطبيق Beeper Mini للدردشة، تحديثا جديدا يتيح لمستخدمي "أندرويد" الدردشة عبر iMessage من جديد، ولكن بشرط توفر جهاز Mac، وفقاً لتقرير engadget.

وبحسب التقرير، فيعتمد الحل الجديد على أن يسجل مستخدمو هواتف "أندرويد" حساباتهم على أجهزة Mac، ثم يربطونها بتطبيقات Beeper Mini وBeeper Cloud، وبالتالي لن تتمكن أبل من تعطيلها، فيما جاء هذا الحل كبديل للطريقة القديمة.

وكانت الطريقة السابقة تعتمد على خوادمها الخاصة بأجهزة Mac، لتسمح لمستخدميها بالاستمرار في استخدام iMessage على هواتف أندرويد، إلا أن أبل تمكنت من حظر هذه الخوادم، وتعطيل حسابات المستخدمين.

وقد بدأت هذه المشكلة في الظهور منذ إطلاقها في مطلع ديسمبر الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة أمام مستخدمي "أندرويد" للتراسل مع مستخدمي "آيفون" عبر iMessage، التي تقتصر على أجهزة أبل فقط، لكن ابل قامت بتعطيل الأسلوب البرمجي للخدمة الذي اعتمد على استخدام خوادم عرض الإشعارات إلى هواتف "آيفون"، للاتصال بخوادم iMessage، مما سمح بمرورها عبر بروتوكول الخدمة، وليس من خلال الرسائل النصية التقليدية SMS.

وإذا قامت Apple بحظر هذا الإصلاح النهائي، فسيكون هذا هو الحال بالنسبة لـ Beeper Mini، لكن الشركة جعلت البرنامج مفتوح المصدر للأشخاص الآخرين الذين يتطلعون إلى تجربته، وربما تتخلى Beeper عن تكامل iMessage، ولكنها تعمل بكامل طاقتها من خلال تطبيق الدردشة الأساسي الخاص بها، وتعد الشركة بأنها ستعمل طوال عام 2024 لتحويله إلى “أفضل تطبيق دردشة على وجه الأرض”.