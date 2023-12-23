شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة فضاء صينية تبدأ اختبارات هبوط الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة الفضاء الصينية الناشئة Landscape اختبار إطلاق الصواريخ وهبوطها، حيث أطلقت الشركة صاروخها الثالث Zhuque-2 الذي يعمل بوقود الميثان في 8 ديسمبر، ونجحت في إرسال قمرين صناعيين إلى المدار، وكشفت أيضًا عن خطط إطلاق صاروخها الكبير من الفولاذ المقاوم للصدأ Zhuque-3 القابل لإعادة الاستخدام، الذى سيتم إطلاقه إلى المدار لأول مرة في عام 2025.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإنه من المتوقع الآن أن يتم اتخاذ خطوة صغيرة في تلك الرحلة الطموحة في المستقبل القريب، حيث تظهر صور الأقمار الصناعية نشاطًا في منصة اختبار في مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في صحراء جوبي.

أعدت Landspace مادة اختبارية بقطر 11 قدمًا (3.35 مترًا) ستطلقها إلى حوالي 328 قدمًا (100 متر) وتحاول الهبوط باستخدام محركات الدفع المتغيرة وأرجل الهبوط، تمامًا مثل SpaceX Falcon 9.

أجرت شركة إطلاق صينية أخرى، وهي iSpace، مؤخرًا أول اختباراتها في جيوتشيوان مع تزايد البحث عن صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام في الصين.

كانت Landspace هى الأولى من نوعه في العالم الذي يرسل صاروخًا يعمل بوقود الميثان إلى مداره، لكن قاذفات أكبر ستطير قريبًا إلى أماكن أخرى.

جدير بالذكر أن شركة SpaceX أطلقت مؤخرًا مركبتها الفضائية الضخمة للمرة الثانية وتستعد لرحلة تجريبية ثالثة، بينما من المقرر أن تطلق United Launch Alliance مركبة فولكان سنتور الجديدة لأول مرة في يناير.