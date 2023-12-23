شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة الإبلاغ عن المحادثات المزعجة فى Google Messages والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها أكثر من مجرد عمل روتيني مزعج، من خلال الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها، فإنك تنبه Google والأنظمة الأساسية الأخرى بشأن المحتوى الضار أو غير المرغوب فيه، يتيح لهم ذلك تصفية رسائل البريد العشوائي المستقبلية، مما يحميك أنت والمستخدمين الآخرين من عمليات التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة والطلبات غير المرغوب فيها.

إليك كيفية القيام بذلك على كل من Android والويب: على أندرويد: - افتح تطبيق رسائل جوجل.

- ابحث عن المحادثة غير المرغوب فيها التي تريد الإبلاغ عنها.

- المس مع الاستمرار المحادثة في القائمة.

- اضغط على "حظر والإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها".

- قم بتأكيد اختيارك من خلال النقر على "موافق".

- من خلال القيام بذلك، لا يمكنك حظر المرسل فحسب، بل يمكنك أيضًا الإبلاغ عن المحادثة كرسالة غير مرغوب فيها إلى Google.

ويساعد هذا في تحسين عوامل تصفية البريد العشوائي في Google وحماية المستخدمين الآخرين من عمليات الاحتيال المماثلة.

على الويب: - انتقل إلى خدمة Google Messages على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل.

- ابحث عن المحادثة غير المرغوب فيها في قائمتك.

- اضغط على زر المزيد من الخيارات (ثلاث نقاط رأسية) بجوار المحادثة.

- حدد "البريد العشوائي والمحظور".

- ابحث عن جهة الاتصال التي تريد الإبلاغ عنها وانقر على "حظر والإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها".

كما هو الحال في Android، يقوم هذا الإجراء بحظر جهة الاتصال والإبلاغ عن المحادثة كرسالة غير مرغوب فيها إلى Google.