شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق SpaceX لمهمة رواد الفضاء الخاصة الثالثة لشركة Axiom Space والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء "ناسا"، أنه تم تأجيل إطلاق رواد الفضاء الخاص التالي لشركة SpaceX حتى منتصف يناير، حيث كانت الشركة تخطط لإطلاق مهمة Axiom Space's Ax-3 إلى محطة الفضاء الدولية في 9 يناير، ومع ذلك، فقد تأخر الجدول الزمني بما يزيد قليلاً عن أسبوع، حتى 17 يناير.

وفقا لما ذكره موقع "space"، قال مسئولو الوكالة اليوم في منشور على X، إن التأخير يرجع إلى الظروف الجوية غير المواتية الأخيرة والتغيرات في بيان إطلاق SpaceX، وسيتم الإطلاق على متن صاروخ SpaceX Falcon 9، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، وسيرسل أربعة أشخاص نحو محطة الفضاء الدولية في كبسولة Dragon.

كما يشير اسمها، فإن Ax-3 هي مهمة رواد الفضاء الخاصة الثالثة إلى محطة الفضاء الدولية التي تنظمها شركة Axiom Space ومقرها هيوستن.

تستخدم جميع هذه الرحلات أجهزة SpaceX لإرسال أطقم مكونة من أربعة أشخاص إلى المختبر المداري في مهام تستغرق حوالي أسبوعين، الأول هو Ax-1، الذى تم إطلاقه في أبريل 2022، وتبعه Ax-2 في مايو من هذا العام.

سيتم قيادة Ax-3 بواسطة رائد الفضاء السابق في وكالة ناسا مايكل لوبيز أليجريا، الذي يعمل الآن في شركة Axiom Space.

وسينضم إلى لوبيزأليجريا العقيد في سلاح الجو الإيطالي والتر فيلادي، الذي طار إلى الفضاء شبه المداري مع فيرجن جالاكتيك في يونيو من هذا العام، ورائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية ماركوس واندت، وألبير جيزيرافشي.

وأدى الطقس القاسي إلى تأخير عدد من عمليات إطلاق شركة SpaceX من ساحل الفضاء في فلوريدا مؤخرًا، مما أثر على المهام الأخرى المدرجة في قائمة الشركة مثل Ax-3.