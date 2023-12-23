شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات ترجمة الكلام باستخدام زر الإجراء في iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان لديك ‌iPhone‌ مزود بزر إجراء، مثل iPhone 15 Pro، فإن تحديث برنامج iOS 17.2 من Apple يوفر خيار ترجمة جديدًا للزر الذي يسمح لك بترجمة المحادثات المباشرة إلى لغات متعددة، وفقاً لموقع macrumors.

وفقًا لشركة Apple، فإن الترجمة ليست دقيقة فحسب، ولكنها أيضًا تراعي السياق، مما يضمن التقاط الفروق الدقيقة والعامية بشكل فعال، يجب أن تكون هذه الميزة بمثابة إنقاذ للمسافرين والطلاب وأي شخص يتعلم لغة ما.

كيفية تعيين وظيفتين لزر الإجراء

قبل استخدام وظيفة الترجمة، من المهم اختيار اللغة التي تريد ترجمتها، ويمكنك القيام بذلك عبر تطبيق الترجمة المدمج في Apple، على الشاشة الرئيسية للتطبيق، استخدم علامات الرتبة الموجودة بجوار اللغات لتحديد اختيارك.

بمجرد اختيار لغاتك، تصبح جاهزًا لتحديد خيار الترجمة لزر الإجراء.

1- افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone‌ الخاص بك.

2- اضغط على زر الإجراء.

3- اسحب إلى خيار الترجمة لتمكينه.

لترجمة كلامك إلى اللغة التي اخترتها، ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على زر الإجراء الموجود على ‌iPhone‌ وابدأ في التحدث، استمر في الضغط باستمرار على الزر للمدة التي تريد فيها التقاط الكلام.