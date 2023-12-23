شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جميع نسخ iPhone 16 ستعمل بمعالجات جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل تحديث iOS 17 بعد فترة وجيزة من إطلاق أحدث هواتفها الذكية – طرازات iPhone 15 وiPhone 15 Pro، ومن المتوقع أن يطلق عملاق التكنولوجيا ومقره كوبرتينو نظام التشغيل iOS 18 بعد الكشف عن طراز iPhone 16 في سبتمبر 2024.

ومع ذلك، بدأت الشركة بالفعل العمل على إصدار iOS القادم والذي من المتوقع إصداره في النسخة التجريبية في يونيو، ووفقًا لتقرير صادر عن MacRumors، كشفت أكواد إصدارات التطوير المبكرة لنظام iOS 18 عن تفاصيل الأجهزة حول هواتف iPhone 16 الذكية القادمة.

معالجات سلسلة iPhone 16: ما يمكن توقعه

يتضمن نظام التشغيل القادم، والذي يحمل الاسم الرمزي "Crystal"، إشارات إلى أربعة طرز iPhone لم يتم إصدارها بعد، والتي من المتوقع أن تكون تشكيلة iPhone 16، النماذج المشار إليها هي:

D47 – ‌iPhone 16‌

D48 – ‌iPhone 16‌ Plus

D93 – iPhone 16 Pro

D94 – ‌iPhone 16 Pro‌ Max

يشير الرمز من نظام التشغيل أيضًا إلى أن جميع طرازات ‌iPhone 16‌ ستستخدم نظامًا جديدًا على الرقاقة (t8140 - تاهيتي)، هذا ما تسميه أبل شريحة A18 داخليًا، تتم الإشارة إلى شريحة A18 فيما يتعلق بالطراز الأساسي ‌iPhone 16‌ و16 Plus (المعروفين مجتمعين باسم D4y داخل أبل) بالإضافة إلى ‌iPhone 16 Pro ‌و16 Pro Max (يشار إليهما باسم D9x داخليًا).

يشير التقرير إلى أنه لم يعثر على أي دليل على وجود "iPhone Urtla" مزعوم كجزء من تشكيلة ‌iPhone 16‌.

وللمقارنة، في تشكيلة iPhone 15، يستخدم الطراز الأساسي ‌ شريحة A16 الأقدم من iPhone 14 Pro، بينما يتميز ‌iPhone 15 Pro‌ الأكثر تكلفة بشريحة A17 Pro الجديدة كليًا، وتحتوي الشريحة الجديدة على نواة GPU إضافية بالإضافة إلى زيادة سرعة الساعة وهي مبنية على منصة 3 نانومتر أكثر كفاءة.

ومع ذلك، من المتوقع أن تتميز سلسلة ‌iPhone 16‌ بنفس الشريحة العامة في كلا الطرازين الأساسي وPro، وبينما يشير نظام التشغيل إلى استخدام نفس شريحة t8140 لمجموعة ‌iPhone 16‌ بأكملها، ويشير التقرير أيضًا إلى أن شركة أبل قد تختار تغيير الرقائق المستخدمة في مستويات مختلفة من أجهزة iPhone، ويجوز للشركة استخدام العلامة التجارية A18 وA18 Pro لطرازي iPhone 16 وiPhone 16 Pro، على التوالي.

بصرف النظر عن هذا، يحتوي نظام التشغيل أيضًا على إشارات إلى وحدة Broadcom Wi-Fi وBluetooth التي قد تصل مع نطاق ‌iPhone 16‌.