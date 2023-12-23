شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 Pro Max و iPhone 12 mini والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق سلسلة iPhone 14 في شهر سبتمبر من العام الماضي في حدث "Far Out" في كوبرتينو، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل - iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، وباستثناء iPhone 14 Plus.

وكان قد تم طرح iPhone 12 mini قبل بضع سنوات، حيث يتميز بالعديد من الألوان الجديدة وقتها، وهناك بعض الاختلافات وفيما يلي نعرض أبرز هذه الاختلافات:

iPhone 14 Pro Max

البطارية: li-ion 4323 ميلي أمبير.

الكاميرا الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8.

كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2.

الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9.

مقاس الشاشة: 6.7 inches, 110.2 cm2.

دقة الشاشة: 1290 x 2796 pixels

المعالج: Apple a15 Bionic 5 nm

شرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim) وesim )

أو ( dual esim – international).

iPhone 12 mini

الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: ببدقة 2340× 1080بيكسل.

المعالج: معالج A14 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 128GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x) .

البطارية: بقوة 2425 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.