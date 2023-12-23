شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية مشاركة الألعاب على بلاى ستيشن 4 مع الأصدقاء فى 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك مشاركة الألعاب أو تجربة الألعاب التي يمتلكها أصدقاؤك، حتى لو كان لديك نسخة رقمية فقط مع PlayStation 4، كما بإمكانك مشاركة الألعاب مع الأصدقاء والعائلة، مما قد يوفر عليك الكثير من المال وفقا لتقرير digitartlend.





ستعلمك هذه الإرشادات كيفية مشاركة الألعاب على PS4، وبأبسط العبارات يسمح لك ولشخص آخر بربط مكتبات الألعاب التي اشتريتها من متجر PlayStation والوصول إليها بشكل جماعي مع قيود أقل مرفقة.

كيفية مشاركة الألعاب على PS4

وفى هذه العملية، ستحتاج فقط إلى الوصول إلى جهاز PS4 الخاص بصديقك وتفاصيل حسابك الرئيسي وهى كالتالي:

الخطوة 1: ابدأ بتسجيل الدخول إلى حساب PlayStation Network الخاص بك على وحدة تحكم أحد الأصدقاء.

الخطوة 2: حدد الإعدادات في قائمة PlayStation 4 الرئيسية.

الخطوة 3: حدد إدارة الحساب .

الخطوة 4: حدد التنشيط باعتباره جهاز PS4 الأساسي لديك .

الخطوة 5: حدد تفعيل، قد تحتاج إلى إلغاء تنشيط وحدة تحكم PS4 الخاصة بك باعتبارها وحدة التحكم الأساسية للقيام بذلك. ضع ذلك في الاعتبار إذا كنت تواجه مشكلة في جعل جهاز PS4 الخاص بصديقك هو وحدة التحكم الأساسية.

من المفترض أن يكون لديك الآن إمكانية الوصول إلى جميع الألعاب الموجودة في مكتبتك والمتاحة للعب على وحدة التحكم الخاصة بصديقك.

ولا يزال يتعين تنزيل العناوين على محرك الأقراص الثابتة لجهاز PS4، ولكن ليست هناك حاجة إلى تسجيل الدخول مرة أخرى إلى حسابك على جهاز PlayStation الخاص بصديقك.

وإذا كنت تقوم بتبادل الوصول إلى مكتبات الألعاب الرقمية الخاصة بك، فاطلب من صديقك أو أحد أفراد عائلتك إكمال الخطوات من 1 إلى 4 على جهاز PS4 الخاص بك.