شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رفع كفاءة استهلاك الوقود بالسيارات تحدٍ بيئى لم تحققه الشركات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الولايات المتحدة بعض المكاسب فيما يخص رفع كفاءة استهلاك الوقود فى السيارات خلال العام الماضى، لكنها لا تزال أقل من المطلوب للوفاء بالمواعيد النهائية لاتفاقيات المناخ والأهداف البيئية التى يجب استيفاؤها، فبسبب تفضيل الشركات الأمريكية للمركبات الكبيرة، تخلفت عن منافسيها، وفقا لتقرير theverge.

بينما تحتفل وكالة حماية البيئة بالتحسن التدريجى فى استهلاك الوقود، لا يزال هناك طريق طويل للوصول إلى معايير كفاءة استهلاك الوقود التى وضعتها الولايات المتحدة لنفسها، وبحلول عام 2026 من المفترض أن تصل المركبات إلى متوسط ​​49 ميلاً للجالون الواحد.

واقترحت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA)، معايير أعلى للسيارات المصنعة بين عامى 2027 و2032.

ويتم قياس البيانات الواقعية المقدرة باستخدام الاختبارات المعملية التى تعكس بشكل أفضل ظروف الطريق والطريقة التى يقود بها الناس.

ولا يزال صانعو السيارات بحاجة إلى تحقيق المزيد من التقدم إذا أرادوا الوصول إلى هدف 49 ميلاً فى الجالون فى غضون عامين.

ومن المفترض أن تزيد كفاءة استهلاك الوقود بنسبة 8% كل عام للسنوات النموذجية 2024-2025 لتتماشى مع هذا الهدف.

وستحتاج شركات السيارات الأمريكية باستثناء شركة تسلا الكهربائية، إلى بذل المزيد من الجهد بالنظر إلى أنها متخلفة عن العلامات التجارية من البلدان الأخرى.

وهناك متسببون واضحون وراء هذا التفاوت، حيث تؤدي الشعبية المتزايدة للشاحنات وسيارات الدفع الرباعي إلى انخفاض الاقتصاد في تقنيات كفاءة استهلاك الوقود للسيارات الأمريكية الصنع، وهذا له عواقب صحية وبيئية أوسع نطاقا أيضا.

وتحرق سيارات الركاب كبيرة الحجم كميات أكبر من الوقود مقارنة بالسيارات الأصغر حجمًا، ما يعنى أيضًا أنها تسبب المزيد من تلوث الهواء.