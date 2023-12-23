تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات وسعر هاتف OnePlus Ace 3 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لإطلاق إصدارها المتوسط OnePlus Ace 3، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات وسعر هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

ينطلق OnePlus Ace 3 في السوق الصيني في حدث يعقد في 4 من يناير، ولقد أوضحت قوائم “Telecom” تفاصيل مواصفات الهاتف الذي يأتي بشاشة منحنية بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 1220 بيكسل، كما تدعم الشاشة ProXDR، وتأتي بمعدل تحديث متغير من 1-120Hz.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، كما يأتي بذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت في سعة UFS 4.0، أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم وان بلس OnePlus Ace 3 بمستشعر رئيسي IMX890 بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

يذكر أن هاتف Ace 3 يأتي بتصميم يحاكي OnePlus 11، ويضم الهاتف زر منزلق للتنبيهات، كما يتميز بتصميم زجاجي معتم، وينطلق الهاتف بسعر يبدأ من 460 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

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