تكنولوجيا: سيارة Geely Galaxy E8 تنطلق في الأسواق في 5 من يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Geely على خططها لإطلاق Geely Galaxy E8 للأسواق العالمية في حدث يعقد في 5 من يناير المقبل.

تبدأ Geely في تلقي طلبات الحجز المسبق لسيارات Geely Galaxy E8 في 16 من ديسمبر، ومن ثم تنطلق للأسواق العالمية في بداية الشهر المقبل، وتقدم الشركة السيارة للأسواق بعدد 5 من التكوينات، والتي تقطع مسافة 550 كم في نموذج PRO، و550 كم في نموذج MAX، ونموذج 665 كم في نموذج “Starship Voyage”، و665 كم في نموذج “Starship Intelligent”، و620 كم في نموذج “Starship Intelligent”.

وتعد سيارة “Smart Pure Electric E Series” الإصدار المميز في سلسلة Geely Galaxy، أيضاً تتميز E8 بدعم التخصيص في نطاق واسع يشمل تخصيص الألوان الخارجية بين 6 ألوام والداخلية في السيارة بين اثنان من الإختيارات.

أيضاً تتميز السيارة بطول 5010 ملم، وعرض 1920 ملم، وقاعدة لإطارات السيارة 2925 ملم، وتدعم سحب 0.199 ملم، كما تضم Galaxy E8 شاشة ذكية بحجم 45 إنش، أي أكبر شاشة ذكية بمعالج Snapdragon 8295، وتدعم الإتصال بسلاسة بهاتف Meizu 21.

وتتوفر Galaxy E8 بإختيارات في البطارية بين 62kWh أو 76kWh لقطع مسافة بين 550 كم و665 كم و620 كم.

المصدر

اعلان





