تكنولوجيا: هاتف Moto G34 ينطلق رسمياً بمعالج Snapdragon 695

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت موتورولا عن إصدارها المتوسط Moto G34 الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 695، ويدعم معدل تحديث 120Hz.

يتميز Moto G34 بشاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD+، وتدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يتميز الهاتف بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية تشمل مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة فلاش LED.

ويدعم Moto G34 رقاقة معالج Snapdragon 695، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

ويضم الهاتف اثنان من المكبرات الصوتية بنظام ستريو وتقنية Dolby Atmos، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن بقدرة 18W، ونظام تشغيل Android 14، وواجهة Moto MYUI 6.0، ويتوفر الهاتف في السوق الصيني بدءاً من 26 من ديسمبر بسعر 140 دولار، وينطلق للأسواق العالمية في الربع الأول من 2024.

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