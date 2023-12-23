شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة النقل فائق السرعة Hyperloop One تتوقف عن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم اعتبارها مستقبل النقل، تغلق شركة Hyperloop One أعمالها بحلول نهاية العام، فبحسب تقرير بلومبرج فإن الشركة فشلت في الفوز بأي عقد لبناء هايبرلوب فعال، وقد أكملت الشركة، التي يقع مقرها في لوس أنجلوس، أول رحلة ركاب في العالم على نظام حجرة الرفع فائق السرعة في عام 2020.

وبحسب ما ورد ستقوم ببيع أصولها المتبقية وإنهاء توظيف عمالها المتبقين في 31 ديسمبر من هذا العام، وقامت شركة Hyperloop One ببناء مسار اختبار صغير بالقرب من لاس فيجاس لتطوير تكنولوجيا النقل الخاصة بها، واتخذت لفترة من الوقت اسم Virgin Hyperloop One على اسم شركة Virgin التي استثمرها الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون.

وقامت شركة فيرجن بإزالة علامتها التجارية بعد أن قررت الشركة الناشئة العام الماضي التركيز على البضائع بدلاً من الأشخاص، وتأسست شركة Hyperloop One في عام 2014 .

ما هو الهايبرلوب

في نظام الهايبرلوب، تنقل الكبسولة الأشخاص بسرعات عالية جدًا وتستخدم التكنولوجيا التحليق المغناطيسي للسماح بالسفر شبه الصامت، ويُزعم أن الرحلة بين نيويورك وواشنطن تستغرق 30 دقيقة فقط، أي ضعف سرعة رحلة الطيران التجارية وأربع مرات أسرع من القطار فائق السرعة.

وأعاد Elon Musk إثارة الاهتمام بالتكنولوجيا في عام 2013 من خلال تحديد كيفية عمل نظام الهايبرلوب الحديث، ووتسعى شركته الخاصة بحفر الأنفاق، The Boring Company، إلى استخدام تقنية مماثلة لنقل الركاب إلى حجرات من خلال نظام بين المدن من الأنابيب المفرغة تحت الأرض المعروفة باسم الهايبرلوب.