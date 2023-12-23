تكنولوجيا: Oppo تطلق هاتف Oppo A59 في السوق الهندي برقاقة Dimensity 6020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Oppo في السوق الهندي هاتفها المتوسط Oppo A59 الذي يضم رقاقة Dimensity 6020، وبطارية بقدرة 5000 mAh.

يتميز هاتف Oppo A59 بشاشة LCD بحجم 6.56 إنش، ودقة عرض 720 في 1612 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90 Hz، وتضم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم Oppo A59 رقاقة Dimensity 6020، ويأتي بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في microSD.

كما يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، أيضاً يتميز الهاتف بمدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم اثنان من شرائح SIM، ويضم مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يتميز A59 بمكبرات صوتية بنظام ستريو.

وتقدم Oppo الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة ColorOS 13.1، كما يدعم الهاتف معايير IP54 في مقاومة الماء والغبار.

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