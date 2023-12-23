تكنولوجيا: هاتف Poco M6 ينطلق للأسواق العالمية برقاقة Dimensity 6100 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف Poco M6 للأسواق العالمية برقاقة معالج Dimensity 6100 Plus، وشاشة مميزة بمعدل تحديث 90 Hz.

قدمت Poco هاتف Poco M6 بشاشة LCD بحجم 6.74 إنش، ودقة 720 في 1600 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90 Hz، وسطوع 600-nit، أيضاً تأتي الشاشة بطبقة حماية من Gorilla Glass.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 6100 Plus، كما يأتي بذاكرة عشوائية 4 أو 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في سعة UFS 2.2، أيضاً يدعم الهاتف التخزين الخارجي في microSD.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي Poco M6 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع تقنية الذكاء الإصطناعي وفلاش LED.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وشاحن بقدرة 18W، كما يدعم اثنان من شرائح SIM، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات.

ويرتكز هذا الإصدار على نظام تشغيل Android 13 وواجهة MIUI 14، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأزرق والأسود وسعر يبدأ من 125 دولار تقريباً.

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