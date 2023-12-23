تكنولوجيا: الجيل التالي من Apple CarPlay يتميز بتكامل أعمق للسيارة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت بورش وأستون مارتن عن معاينة للتغييرات القادمة على Apple CarPlay. وعلى عكس الإصدار الحالي، سيمتد الجيل التالي من CarPlay تأثيره إلى ما هو أبعد من الشاشة المركزية، ليشمل مجموعة العدادات والشاشات الإضافية.

فمع الاحتفاظ بدرج التطبيقات المألوف على الشاشة المركزية، تعمل ميزة العرض من أبل الآن على توسيع نطاق وصولها إلى التصميم ثلاثي الأقراص الموجود خلف عجلة القيادة وحتى شاشة الركاب.

سيعمل نظام CarPlay الذي تمت ترقيته على الاستفادة من أجهزة استشعار السيارة، والاستفادة من البيانات مثل درجة الحرارة الخارجية، وضغط الإطارات، وحالة التروس، وسرعة المحرك.

وتؤكد شركة أبل أنه على الرغم من هذا التكامل، لن تقوم أجهزة آيفون بتخزين هذه البيانات أو تتبعها.

والهدف هو جعل آيفون يتولى المسؤولية بالكامل عن نظام المعلومات والترفيه الافتراضي للسيارة والمقاييس الرقمية.

مع نظام CarPlay المتطور هذا، يمكنك أن تتوقع مستوى جديدًا من التخصيص، والذي يتميز بموضوعات الألوان والتخطيطات المستقلة عن السيارة ولكن يتم تخزينها بشكل آمن على هواتفك.

وتكرر أستون مارتن هذا الشعور من خلال إلقاء نظرة خاطفة على تكيفها مع نظام CarPlay المحسن.

وبينما تعرض شاشتين فقط، المقياس الرقمي وشاشة اللمس المركزية التقليدية، تؤكد شركة صناعة السيارات البريطانية على فرص التخصيص المتنوعة المتاحة.

يُظهر التناقض بين بورشه وأستون مارتن مرونة التكنولوجيا وقابليتها للتكيف، مما يعد بتجربة سلسة بغض النظر عن ماركة السيارة.

وفي حين أن بورش لا تزال تلتزم الصمت بشأن الطرازات المقرر ظهورها لأول مرة في سيارة CarPlay الجديدة، كشفت أستون مارتن أنها ستكون قياسية في سيارة DB12 الجديدة.

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