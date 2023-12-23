شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة بريطانية: اختراعات الذكاء الاصطناعى لا يمكن أن تحصل على "براءة اختراع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر ستيفن ثالر، عالم الكمبيوتر المقيم في الولايات المتحدة، محاولته لتسجيل ليس براءة اختراع واحدة بل اثنتين لدى مكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة، حيث ذكرت رويترز أن براءات اختراع ثالر قد تم رفضها من قبل الاكتتاب العام، كما حكمت المحكمة العليا في المملكة المتحدة ضده.

تفاصيل رفض براءة الاختراع ويقول التقرير إن ثالر أراد تسجيل براءتي اختراع لاختراعات تم إنشاؤها بواسطة نظام الذكاء الاصطناعي الخاص به أو "آلة الإبداع" التي تسمى DABUS في مكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة، وقد تم رفض براءة الاختراع من قبل الاكتتاب العام مشيرًا إلى أن المخترع يجب ألا يكون آلة. ويجب أن يكون شخصاً طبيعياً أو شركة.

حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة استأنف ثالر، يوم الأربعاء، أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة، والذي رفضه أيضًا القاضي ديفيد كيتشين، مشيرًا إلى أن القضية "غير معنية بالسؤال الأوسع حول ما إذا كان التقدم التقني الناتج عن الآلات التي تعمل بشكل مستقل والمدعومة بالذكاء الاصطناعي يجب أن يكون مؤهلاً للحصول على براءة اختراع".

ويقتصر قرار المحكمة العليا على مسألة ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يمكنه امتلاك حقوق براءات الاختراع ولا يعالج القضية الأوسع المتمثلة في ما إذا كان التقدم التقني الناتج عن الذكاء الاصطناعي يستحق الحصول على براءة اختراع.

الاكتتاب العام

رحب مكتب الملكية الفكرية بالقرار وذكر أن الحكومة ستبقي هذا المجال من القانون قيد النظر بشأن كيفية تعامل نظام براءات الاختراع والملكية الفكرية مع الاختراعات التي أنشأها الذكاء الاصطناعي.

وينص قانون براءات الاختراع في المملكة المتحدة على أن المخترع يجب أن يكون شخصًا طبيعيًا أو شركة وليس آلة، وصرح راجفيندر جاجديف، شريك الملكية الفكرية في شركة باول جيلبرت، أن مثل هذه الأحكام لا توضح ما إذا كان يمكن تحديد الشخص الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء اختراع على أنه مخترع أم لا.