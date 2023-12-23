شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تستدعى 120 ألف سيارة فى الولايات المتحدة بسبب مشكلة تتعلق بسلامة الأبواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة تسلا عملية استدعاء ثانية في الولايات المتحدة خلال عدة أسابيع وهذه المرة تستدعي 120,423 سيارة من طرازى S وX تم تصنيعها بين عامى 2021 و2023 بسبب مشكلة قد تؤدي إلى فتح الباب المفتوح أثناء وقوع حادث، وفقًا لتقرير engadget.

ووفقًا للإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA)، فإن هذا يزيد من خطر الإصابة ويعني أن المركبات الكهربائية تفشل في الامتثال للوائح السلامة الفيدرالية، وأصدرت شركة صناعة السيارات بالفعل تحديثًا مجانيًا عبر الأثير (OTA) لحل المشكلة، ومن المتوقع أن يتم إصدار خطابات إخطار المالك في فبراير.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال التقرير استدعت شركة تسلا أكثر من مليوني سيارة كهربائية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة المتعلقة بالطيار الآلي، وأصدرت الشركة تحديثًا مجانيًا عبر الهواء (OTA) يتضمن ميزات تهدف إلى التأكد من انتباه السائقين أثناء استخدام النظام.

ويملك الشركة رجل الأعمال إيلون ماسك ويعتبر مقرها فى كاليفورنيا.