تكنولوجيا: شركة Honor تكشف عن أول إعلان تشويقي لهاتف Magic6 Porsche Design

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor و Porsche Design عن بداية شراكة جديدة الأسبوع الماضي. سيكون المنتج الأول للعمل المشترك بين الشركتين هو الهاتف الذكي Magic6 Porsche Design، والمتوقع في يناير 2024.

واليوم، نشرت العلامة التجارية أول إعلان تشويقي على Weibo، والذي ظهر أيضًا في الملفات الشخصية للعديد من المديرين التنفيذيين، بما في ذلك CMO Harrison Jiang.

لا تكشف الصورة نفسها الكثير عن الهاتف الفعلي، بصرف النظر عن حقيقة أنه سيكون هاتفًا كبيرًا بحواف منحنية في الشاشة.

هناك أيضًا أحدث طراز Porsche 911 في الخلفية لتذكير الجميع بأن Porsche Design مرتبطة بعلامة السيارات الرياضية، في حالة نسيان شخص ما عن طريق الخطأ.

ومن المتوقع أن يكون الهاتف واحدًا من ثلاثة أجهزة Magic6، إلى جانب Vanilla Magic6 و Magic6 Pro.

ونعلم أن شركة Honor ستجلب معالج Snapdragon 8 Gen 3 إلى السلسلة، ونتوقع أيضًا كاميرات جديدة.

وبدأت الإعلانات التشويقية تتدفق بالفعل، مما يعني أنه من المفترض أن تظهر المزيد من المعلومات في الأسابيع التالية.

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