شكرا لقرائتكم خبر عن اللعبة الأشهر.. "Resident Evil 4" متاحة على آيفون في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصبحت لعبة Resident Evil 4، إحدى أغلى و أشهر ألعاب الهواتف المحمولة التي صدرت في العامين الماضيين، متاحة الآن على أجهزة مختارة من آبل.

وتم الكشف عن إتاحة لعبة Resident Evil 4 خلال حدث أيفون 15 برو، إلى جانب لعبة أخرى وهي Resident Evil Village.

تحميل اللعبة

تتطلب اللعبة متطلبات أجهزة عالية جداً، وإذا لم يكن لديك جهاز آيباد، فيمكنك تحميلها فقط على هواتف أيفون 15 برو وأيفون 15 برو ماكس.

ورغم أن اللعبة تحتاج إلى نحو 64 غيغابايت من المساحة الحرة على أجهزة آي أو إس، إلا أن الشركة المنتجة "كابكوم" توصي بأن يكون لديك ما لا يقل عن 70 غيغابايت من المساحة التخزينية المجانية.