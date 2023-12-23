تكنولوجيا: تيسلا تتوسع في شنغهاي من خلال مصنع بطاريات Megapack الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتخذ شركة تيسلا، شركة السيارات الكهربائية الشهيرة، خطوة مهمة من خلال شراء أرض في شنغهاي لبناء مصنع جديد مخصص لإنتاج بطاريات Megapack واسعة النطاق.

ويمثل هذا التطور، الذي أبلغت عنه وكالة أنباء شينخوا في البداية، التزام تيسلا العميق تجاه سوق الطاقة الجديدة المزدهر في الصين وتوسعها الاستراتيجي إلى ما هو أبعد من السيارات الكهربائية.

وسيكون مصنع شنغهاي، المقرر أن يقع في منطقة التجارة الحرة لينجانج، أول منشأة لشركة تيسلا خارج الولايات المتحدة تركز على بطاريات تخزين الطاقة.

وتؤكد هذه الخطوة طموح الشركة ليس فقط في الريادة في إنتاج السيارات الكهربائية ولكن أيضًا في حلول تخزين الطاقة.

تمثل بطاريات Megapack من شركة تيسلا، القادرة على تشغيل 3600 منزل لمدة ساعة، خطوة حاسمة في تلبية احتياجات تخزين الطاقة، وهو عنصر أساسي في مشهد الطاقة المتجددة.

ومن المثير للاهتمام أن هذا المشروع الجديد يأتي في وقت يشهد فيه سوق السيارات الكهربائية في الصين نموًا سريعًا ومنافسة متزايدة.

كانت شركة تيسلا لاعبًا مهيمنًا في قطاع السيارات الكهربائية المتميزة في الصين، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى Gigafactory في شنغهاي، الذي بدأ عملياته في عام 2019.

ومع ذلك، فإن الشركات الصينية المحلية مثل Li Auto و Xpeng تلحق بالركب بسرعة، وتحطم أرقام المبيعات الشهرية وتقدم منافسة شديدة إلى تيسلا.

يعد بناء مصنع Megapack بمثابة استجابة استراتيجية من قبل شركة تيسلا، ليس فقط لتعزيز مكانتها في سوق السيارات الكهربائية ولكن أيضًا للاستفادة من قطاع الطاقة الجديدة الأكبر في الصين.

تمثل الأهداف الطموحة للبلاد للوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 وحياد الكربون بحلول عام 2060 فرصة كبيرة لمنتجات تخزين الطاقة من شركة تيسلا.

ومن خلال توطين الإنتاج، يمكن لشركة تسلا أن تخدم السوق الصينية بشكل أفضل وكذلك تصدير هذه المنتجات إلى بلدان أخرى.

مع تحول العالم نحو الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة، فإن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها شركة تسلا تضعها كلاعب رئيسي ليس فقط في السيارات الكهربائية ولكن في ثورة الطاقة الخضراء الأوسع.

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