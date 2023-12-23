شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Threads يصبح التطبيق الأكثر تنزيلًا من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح تطبيق Threads هذا الأسبوع هو التطبيق الأكثر شعبية في متجر تطبيقات Apple في الولايات المتحدة، مما يدل على أن منافس X يكتسب قوة بالفعل، وتم إطلاق تطبيق Threads، وهو عبارة عن منصة وسائط اجتماعية تعتمد على النصوص من Meta وتعمل بشكل مشابه لـ X، قبل ستة أشهر.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه بعد الارتفاع في الشعبية، شهد Threads أرقام قياسية للتطبيق تصل إلى 150 مليون عملية تنزيل، وعند انخفاض الاستخدام للتطبيق، قام فريق صغير مكون من 15 مهندسًا قام ببناء التطبيق على خلفية تقنية Instagram بتعديل النظام وإضافته إلى النظام الأساسي، وعاد المستخدمون، ثم أطلقت Threads إصدارًا على الويب وفي 14 ديسمبر، أصبح متاح فى الاتحاد الأوروبي.

يبدو أن هذه الخطوة دفعت النظام الأساسي هذا الأسبوع إلى المركز الأول في متجر تطبيقات Apple، على الرغم من أن Threads تم تصنيفها ضمن المراكز الخمسة الأولى في الأسابيع الأخيرة، إلا أنها انتقلت إلى المركز الثاني بعد انفتاحها على الاتحاد الأوروبي، خلف Temu مباشرة، وهي سوق للسلع المخفضة، ثم انتقل إلى المركز الأول، وفي متجر Google Play، يعد Threads خامس أكثر التطبيقات المجانية تنزيلًا.

لم يكن لدى Meta تطبيق ضمن العشرة الأوائل تنزيلاً من Apple قبل عام، وفقًا لأرشيف تصنيفات الشركة، ويعد Instagram أيضًا من بين العشرة الأوائل.

على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، زاد عدد مستخدمي Threads بشكل متزايد، نما عدد المستخدمين النشطين يوميًا بنسبة 17% ليصل إلى أقل بقليل من 35 مليون شخص، وارتفع عدد المستخدمين النشطين شهريًا بنسبة 27% ليصل إلى أقل بقليل من 140 مليون شخص، وفقًا لبيانات Apptopia، وتظهر هذه البيانات، أن إجمالي التنزيلات منذ الإطلاق بلغ 445 مليونًا.