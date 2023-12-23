تكنولوجيا: الإعلان التشويقي لساعة iQOO Watch يكشف عن عمر بطارية يصل إلى 7 أيام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة iQOO للكشف عن سلسلة الهواتف الذكية Neo 9 في السوق الصينية قريبًا. ولكن يبدو انها لن تقتصر على الهواتف فحسب، حيث ستعلن الشركة أيضًا عن ساعة iQOO Watch وسماعات iQOO TWS 1e.

تم تحديد الإعلان في الأسبوع المقبل، والآن، كشف إعلان تشويقي عن بعض التفاصيل البارزة فيما يتعلق بالساعة الذكية القادمة وسماعات الأذن اللاسلكية.

سيتم إطلاق iQOO Watch وTWS 1e إلى جانب سلسلة Neo 9 وسيتم الإعلان عنها في 27 ديسمبر 2023.

وفي الإعلان التشويقي الرسمي، يعد ملصق الصورة بأن ساعة iQOO Watch ستوفر ما يصل إلى 7 أيام من عمر البطارية في وضع eSIM. ولكن مع وضع البلوتوث، يمكن أن يستمر الجهاز لمدة تصل إلى 16 يومًا. وهذا يؤكد أيضًا أن الساعة الذكية تتميز بدعم شريحة الاتصال الإلكترونية eSIM.

وشاركت iQOO سابقًا بعض الإعلانات التشويقية الأخرى، مؤكدة دعمها لنظام BlueOS الذي طورته شركة Vivo ذاتيًا.

تم التأكيد أيضًا على إطلاق iQOO Watch بمستشعر معدل ضربات القلب ذو 8 قنوات ومستشعر الأكسجين في الدم ذو 16 قناة.

وفي منشور منفصل عبر الإنترنت، قامت العلامة التجارية أيضًا بالتشويق لسماعات الأذن iQOO TWS 1e.

وهذا يؤكد أن الجهاز يوفر دعمًا لوقت استجابة كامل للارتباط يبلغ 55 مللي ثانية وزمن وصول يصل إلى 25 مللي ثانية. وتأتي سماعات الأذن اللاسلكية أيضًا مزودة باتصال Bluetooth 5.3.

علاوةً على ذلك، تدعي iQOO أن سماعات TWS 1e قادرة على عزل الضوضاء البيئية بنسبة تصل إلى 73 بالمائة.

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