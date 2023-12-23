تكنولوجيا: دراجة Van Rysel E-EDR AF Apex الإلكترونية تتميز بكونها خفيفة للغاية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبحت الدراجات الكهربائية خيارًا مفضلاً لراكبي الدراجات الباحثين عن الأداء والراحة. ومن أبرز المنتجات في هذا السوق، دراجة Van Rysel E-EDR AF Apex التي تم إطلاقها حديثًا من Decathlon.

لا تتميز هذه الدراجة بميزاتها المتقدمة فحسب، ولكنها أيضًا خفيفة الوزن بشكل لا يصدق، فهي بمثابة نسمة من الهواء النقي في فئة دراجات الطرق الكهربائية.

ما يميز Van Rysel E-EDR AF Apex هو تفانيها في التصميم خفيف الوزن دون التقليل من الأداء. ويبلغ وزنها 14 كيلوجرامًا فقط (31 رطلاً)، بفضل إطارها المصنوع من الألومنيوم.

ويعتبر هذا هو المشروع الأولي لشركة Decathlon في قطاع الدراجات الإلكترونية خفيفة الوزن للغاية، ويبدو أنها قد حققت الهدف.

ومن ناحية الأداء، تم تجهيز الدراجة بمحرك Sram APEX ذو 12 سرعة وفرامل قرصية هيدروليكية متطابقة، مما يضمن قيادة سلسة وسريعة الاستجابة.

كما أنها تتميز بمحرك المحور الخلفي Mahle X35 متعدد الاستخدامات، والذي يوفر ثلاثة إعدادات مساعدة لتلبية أنماط الركوب المختلفة.

سيتم إبقاء الركاب على اطلاع بواسطة BC900 GPS، وهو إضافة رائعة لأولئك الذين يحبون تتبع رحلتهم. ويعد نطاق الدراجة من المعالم البارزة الأخرى.

تدعي Decathlon أنها تستطيع قطع مسافة 100 ميل بشحنة واحدة، على الرغم من أن الاعتماد الكبير على المساعدة الكهربائية قد يقلل هذه المسافة.

علاوةً على ذلك، تأتي بطاريتها بقوة 250 واط في الساعة، مكملة بموسع النطاق، وهذا يجعلها مثالية للرحلات الطويلة.

أجرت Decathlon اختبارات واقعية مكثفة لمدة ستة أشهر، مما يضمن أداء الدراجة في ظل ظروف مختلفة. ويعد هذا الاختبار أمرًا بالغ الأهمية لإثبات مرونة الدراجة ومتانتها.

اما عن السعر، تأتي Van Rysel E-EDR AF Apex بسعر تنافسي يبلغ 2800 يورو (حوالي 3080 دولارًا أمريكيًا).

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