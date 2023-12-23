شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عيب خطير بمتصفح جوجل كروم.. كيف يمكنك إصلاحه بسهولة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب على أي شخص يستخدم Chrome لتصفح الويب والتحقق من رسائل البريد الإلكتروني ومشاهدة الأفلام التحقق من وجود تصحيح عاجل دون تأخير، حيث أكدت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة جوجل إصدار تحديث حيوي يعمل على إصلاح خطأ أمني سيئ وهو أمر لا ينبغي لأي شخص تجاهله.

وفقًا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني، للتأكد من بقائك آمنًا عبر الإنترنت، يجب عليك الآن التوجه إلى إعداداتك والتحقق من أن متصفحك يعمل بالإصدار 120.0.6099.129 إذا كنت تمتلك جهاز Mac والإصدار 120.0.6099.130 لمن يعمل بنظام Windows.

وأكدت جوجل: "تم تحديث القناة الثابتة إلى 120.0.6099.129 لنظام التشغيل Mac وLinux و120.0.6099.129/130 لنظام التشغيل Windows والتي سيتم طرحها خلال الأسابيع القادمة".

هذا الإصدار الأخير هو المرة الثامنة هذا العام التي تسارع فيها Google لإصلاح الثغرة، وهو بمثابة تذكير لنا جميعًا لإبقاء أجهزتنا محدثة بأحدث تحديثات البرامج.

يجب أن يتم تحديث Chrome عند إغلاق متصفح الكمبيوتر وإعادة فتحه، ولكن إذا لم تقم بإيقاف تشغيل المتصفح الخاص بك لفترة من الوقت، فقد ترى تحديثًا معلقًا.

للتحقق، افتح Chrome، في الجزء العلوي الأيسر، انظر إلى المزيد.

إذا كان التحديث معلقًا، فسيكون الرمز ملونًا:

الأخضر: تم إصدار التحديث منذ أقل من يومين.

البرتقالي: تم إصدار تحديث منذ حوالي 4 أيام.

الأحمر: تم إصدار تحديث منذ أسبوع على الأقل.

لتحديث الأشياء يدويًا، اتبع الإرشادات

كيفية تحديث متصفح كروم الخاص بك: • على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، افتح Chrome.

• في أعلى اليسار، اضغط على "المزيد".

• اضغط فوق تعليمات، حول جوجل كروم.

• اضغط فوق تحديث جوجل كروم، وإذا لم تتمكن من العثور على هذا الزر، فأنت تستخدم الإصدار الأحدث.

• اضغط فوق إعادة التشغيل.