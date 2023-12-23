شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتعاون مع مؤسسات إعلامية لتدريب نموذجها للذكاء الاصطناعى على الأخبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى شركة أبل محادثات مع بعض كبار ناشري الأخبار حول ترخيص أرشيفات الأخبار الخاصة بهم واستخدام تلك المعلومات للمساعدة في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

ويبدو أن الشركة تناقش "صفقات متعددة السنوات تبلغ قيمتها 50 مليون دولار على الأقل"، كما تقول صحيفة نيويورك تايمز، وكانت على اتصال مع منصات مثل Condé Nast وNBC News وIAC.

تبدو استجابة الناشرين مختلطة، و على ما يبدو قد يكون الناشرون "في مأزق بسبب أي التزامات قانونية قد تنجم عن استخدام أبل لمحتواهم"، كما تقول صحيفة نيويورك تايمز، ويبدو أن أبل كانت "غامضة" بشأن خططها للأخبار والذكاء الاصطناعي التوليدي، ومع ذلك ورد أن مديري الأخبار الآخرين كانوا أكثر إيجابية بشأن إمكانية الشراكة مع شركة آبل.

ولم تكن جهود شركة أبل الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي في دائرة الضوء بقدر ما كانت تلك التي بذلتها الشركات المنافسة مثل OpenAI، وMicrosoft، وGoogle، ولكن يبدو أن الشركة تعمل جاهدة للحاق بها، حيث يقال إنها تنفق "ملايين الدولارات يوميًا" على الذكاء الاصطناعي .

ولقد أصدرت مؤخرًا إطار عمل للتعلم الآلي لبناء نماذج تعمل بشكل جيد على Apple Silicon وتعمل على تحسين القدرة على تشغيل LLMs على الهواتف، وأفادت بلومبرج أن شركة آبل تعمل على تطوير نسخة محسنة من سيري وتخطط لميزات تركز على الذكاء الاصطناعي لإصدار iOS الكبير التالي.

ولن تكون شركة آبل أول من يتعاون مع المؤسسات الإخبارية في جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث وقعت OpenAI صفقات مع وكالة Associated Press والشركة الأم Politico Axel Springer لاستخدام قصصهم للمساعدة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وقالت جوجل إنها تعمل على أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الصحفيين .