تكنولوجيا: ميزة Nearby Share من جوجل قد تشهد تغييرًا جذريًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد يكون هناك تغيير في تطبيق Google Nearby Share، وهو تطبيق مدمج لنقل الملفات بين أجهزة أندرويد. ومن الممكن أن يطلق عليه قريبًا اسم Quick Share، وهو نفس اسم خدمة مشاركة الملفات الخاصة بشركة سامسونج.

تشير التلميحات إلى أن شركتي جوجل وسامسونج ربما تقومان بدمج خدمات مشاركة الملفات الخاصة بهما بالكامل، أو على الأقل جعلهما يعملان معًا بسلاسة.

سيكون هذا بمثابة فوز كبير لمستخدمي أندرويد، وخاصة أولئك الذين يمتلكون أجهزة سامسونج. واكتشفت المطورة Kmila Wojciechowska التغيير بعد تثبيت تحديث Google Mobile Services (الإصدار 23.50.13).

لا يقوم التحديث بإعادة تسمية ميزة Nearby Share فحسب، بل يقدم أيضًا إشعارًا جديدًا يشرح التغيير وأيقونة تمزج بين تصميمات كلتا الخدمتين.

ومع ذلك، تظل وظائف Quick Share إلى حد كبير دون تغيير، مع خيارات لمشاركة الملفات والصور مع الجميع، أو الاقتصار على أجهزتك الخاصة، أو الاقتصار على جهات الاتصال التي تمت مزامنتها من حساب جوجل الخاص بك.

يقدم التحديث أيضًا قائمة منبثقة أكثر وضوحًا تفصل أجهزتك عن الأجهزة القريبة، مما يجعل الاختيار أسهل.

ولمزيد من الخصوصية، يمكن للمستخدمين إخفاء أنفسهم مؤقتًا عن الآخرين لمدة عشر دقائق. وقد تتلقى ميزة Nearby Share الحالية لنظام التشغيل Windows أيضًا تغييرًا في الاسم إذا أصبحت إعادة تسمية العلامة التجارية Quick Share رسميًا.

سيؤدي هذا إلى ترك نظام التشغيل macOS فقط حيث أن النظام الأساسي المتبقي يفتقد الخدمة.

كما يمكن أن تفيد مثل هذه الخطوة كلاً من جوجل وسامسونج، مما يعزز الاتصال بين أجهزتهما ونظام أندرويد البيئي الأوسع.

ومع ذلك، لم تعلق جوجل رسميًا بعد على تغيير العلامة التجارية المحتملة أو أي تعاون مستقبلي مع سامسونج.

في الوقت الحالي، يمكن للمستخدمين توقع وظيفة Nearby Share المألوفة تحت اسم Quick Share الجديد، مع إمكانية إجراء المزيد من التطويرات في المستقبل.

المصدر

اعلان





