تكنولوجيا: الإعلان عن جهاز الحاسب MSI Trident Titanium بالجيل 14 من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة MSI عن جهاز الحاسب المكتبي MSI Trident Titanium الذي ينطلق بالجيل 14 من معالجات إنتل، وسعر يبدأ من 831 دولار.

يتميز MSI Trident Titanium بأحدث معالجات إنتل من الجيل 14 مع سلسلة كرت الشاشة NVIDIA RTX 40، لذا يعد من الفئة المميزة التي تدعم المستخدمين بأفضل آداء في الألعاب وتعدد المهام.

ويتوفر الجهاز بعدد من الإختيارات في التكوينات التي تتضمن نموذج بمعالج Intel Core i9-14900KF ولوحة أم MSI Z790، مع كرت الشاشة RTX 4090، بينما يأتي النموذج الرئيسي بمعالج Core i5-14600K واللوحة الأم B760M.

وتدعم MSI جميع الإصدارات بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5، وسعة تخزين 1 أو 2 تيرابايت، كما تقدم الشركة ضمان للجهاز يصل إلى 3 سنوات.

أيضاً يأتي النموذج المميز بمعالج Intel Core i9 14900KF بعدد 24 من الأنوية و32 thread، وتصل سرعة المعالج إلى 6.0GHz بتحسينات بنسبة 20% مقارنة بالإصدار السابق Gen Core i9 13900KF من الجيل 13 من معالجات إنتل.

كما يعمل كرت الشاشة RTX 4090 على تحسين آداء الجهاز في الجرافيك مع ذاكرة 24 GDDR6X VRAM، ويمكن للجهاز أن يدعم شاشة بدقة 2K، أي بتحسينات مقارنة بكرت الشاشة RTX 3090 بنسبة 30%.

وتعزز اللوحة الأم MSI Z790 آداء هذه الأجهزة من موصلات الطاقة والتبريد، ودعم D5 مع PCle 4.0، ويتميز الجهاز بسعة NVMe M.2 SSD التي تصل إلى 2 تيرابايت، كما يأتي بنظام Windows 11 مثبت مسبقاً.

يذكر أن صندوق الحاسب المكتبي “Trident Titanium” يتميز بأبعاد 472.5 ملم طول، وعرض 210ملم، وإرتفاع 498ملم، ويضم منافذ HDMI/DP، وUSB 3.2 Gen 1 فئة A، ونظام تبريد يتضمن عدد من المراوح، ويأتي الجهاز بسعر يبدأ من 831 دولار.

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