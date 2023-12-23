شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ألعاب Insomniac تكشف خططها المستقبلية بعد تسريب بيانات 1.3 مليون ملف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت شركة Insomniac Games علنًا للمرة الأولى بعد أن قام المتسللون بتسريب أكثر من 1.3 مليون من الملفات الخاصة للناشر، حيث نشر الاستوديو على X أنه "حزين وغاضب" بسبب الهجوم السيبرانى، واصفًا العواقب الداخلية بأنها "مؤلمة للغاية".

وألمح Insomniac بشكل غير مباشر إلى نشر لقطات اللعب من لعبة Wolverine القادمة ، مؤكدا للجماهير أن " Marvel's Wolverine يستمر كما هو مخطط له، وفقا لتقرير engadget.

وبدأ الناشر بشكر المعجبين الداعمين، الذين احتشد الكثير منهم حول ضحية القرصنة في تعليقات الموضوع، قبل نقل العبئ الذي تسبب فيه الهجوم الإلكتروني على موظفيه.

وكتب نحن نشعر بالحزن والغضب بشأن الهجوم الإلكترونى الإجرامى الأخير على الاستوديو الخاص بنا والأثر العاطفى الذي أحدثه على فريق التطوير لدينا ، لقد ركزنا داخليًا خلال الأيام القليلة الماضية لدعم بعضنا البعض.

واعترفت شركة Insomniac بوجود بعض المحتوى المسروق الذى ينتشر حاليًا على وسائل التواصل الاجتماعي والويب المظلم، ونشرت الشركة: نحن ندرك أن البيانات المسروقة تتضمن معلومات شخصية تخص موظفينا وموظفينا السابقين والمقاولين المستقلين، ويتضمن أيضًا تفاصيل التطوير المبكر حول Marvel's Wolverine لـ PlayStation 5، ونواصل العمل بسرعة لتحديد البيانات التي تأثرت.

وأعلنت مجموعة Rhysida Ransomware مسؤوليتها عن الهجوم، مدعية أنها تسللت إلى Insomniac في غضون 20 إلى 25 دقيقة، وفقًا لبيان المجموعة لموقع سيبر ديلى ، وهدد المتسللون بنشر المحتوى المسروق إذا رفضت Insomniac أو Sony أو أي شخص آخر دفع الفدية البالغة مليوني دولار، واقترحت المجموعة أنه تم بيع بعض البيانات، ويُزعم أن التفريغ العام يشكل 98% من المجموعة الكاملة.

بالإضافة إلى طريقة لعب Wolverine، شمل التسريب ملفات من Marvel's Spider-Man 2 ، ومستندات الموارد البشرية الداخلية (بما في ذلك نماذج التوظيف I-9 ومستندات إنهاء الخدمة)، ولقطات شاشة من قنوات Insomniac's Slack، ومحتويات أجهزة الكمبيوتر الشخصية للعديد من الموظفين.

وكتب إنسومنياك: "لقد كانت هذه التجربة مؤلمة للغاية بالنسبة لنا، ونريد أن يستمتع الجميع بالألعاب التي نطورها على النحو المنشود وكما يستحقه لاعبونا.