شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات التكنولوجيا الأوربية تستقبل عام 2024 بتفاؤل حذر بعد عام من "الإحباط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصطلحات قاتمة انتشرت كثيرًا في مجال التكنولوجيا الأوروبية في عام 2023، ولم تفلت الشركات الأوروبية الناشئة والشركات العملاقة من هذا الاتجاه، لاسيما ما يتعلق بتخفيض الوظائف والتقييمات، من بينها على سبيل المثال، شركة Hopin، الناشئة للأحداث الرقمية التي كانت ذات يوم جاذبة لرأس المال الاستثماري في ذروة عمليات الإغلاق، تنخفض من تقييم يزيد عن 7 مليارات دولار إلى عملية بيع بقيمة 15 مليون دولار فقط.

كانت هذه الأنواع من السيناريوهات في أذهان المستثمرين والمديرين التنفيذيين الذين اجتمعوا في هلسنكي لحضور مؤتمر Slush tech في نهاية نوفمبر.

وفي هذا الإطار، أصدرت شركة رأس المال الاستثماري أتوميكو، تقريرها السنوي عن حالة التكنولوجيا الأوروبية، حيث أصبح هذا البحث الموسع، الذي يقيم اتجاهات التمويل ومعنويات المستثمرين، هو التقرير الذي يجب قراءته كل عام بالنسبة لصناعة التكنولوجيا في أوروبا، حيث يتعمق في التحديات والنجاحات في المنطقة.

الذكاء الاصطناعي يبشر بالخير لسحابة التمويل القاتمة

وانخفض التمويل في مجال التكنولوجيا الأوروبية بنسبة 43% هذا العام، منخفضًا من 82 مليار دولار في عام 2022 و100 مليار دولار في عام 2021، وقد ساهم التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وخفض التكاليف، ناهيك عن التوترات الجيوسياسية، في خلق جو أكثر برودة للمستثمرين عبر قطاعات متعددة.

ومن غير المستغرب أن الذكاء الاصطناعي هو الجانب المشرق وسط السحب القاتمة، مع استمرار المستثمرين في ضخ أموال كبيرة في هذه التكنولوجيا، والتي خلقت صورة مختلطة لتحليلها مع اقتراب عام 2023 من نهايته وبدء عام جديد.

وقال توم ويماير، المسؤول في أتوميكو:"لقد كان عامًا معقدًا حقًا، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين، وكان تأمين عملاء وشركاء جدد والوصول إلى رأس المال أكثر صعوبة هذا العام لكل من المؤسسين والمستثمرين على حد سواء".

توقعات تمويل التكنولوجيا الأوروبية لعام 2024

جاءت الاتجاهات الهبوطية في قطاع التكنولوجيا اعتبارًا من منتصف عام 2022 فصاعدًا بعد فترة من النمو الساخن في التكنولوجيا، والتي اتسمت بجولات تمويل وفيرة وتقييمات متضخمة، حيث أدى فيروس كورونا، الذي بلغ ذروته في عامي 2020 و2021، إلى تغذية التوجه نحو الرقمنة والمزيد من الأعمال التجارية لشركات التكنولوجيا.

ولكن في أعقاب عمليات الإغلاق، لاحظت الشركات توقف النمو السريع، وأدى ذلك إلى موجات من تخفيض الوظائف التي شهدناها في العديد من الشركات، من ميتا وجوجل إلى توسيع نطاق الشركات الناشئة.

وقال أندرياس شوارزنبرونر، الشريك في شركة Speedinvest والتي تستثمر في جولات التمويل في المراحل المبكرة: "أعتقد بشكل عام أن أكبر ما يمكن استنتاجه هو أنه إذا نظرت إلى الأرقام وإذا نظرت أيضًا إلى معنويات السوق، فبالطبع كان هناك القليل من الإحباط في السوق بعد السنوات الذهبية 2021 وأوائل 2022" وفقا لما أوردته TheNextWeb.

وقال شوارزنبرونر: "لقد وصلنا إلى مستوى منخفض العام الماضي وفي بداية العام، كان الناس لا يزالون حذرين ولكن يمكنك أن ترى وتشعر أن هناك المزيد من التفاؤل مرة أخرى، وبشكل عام ارتفع حجم التمويل مقارنة بعام 2019".

قال المستثمرون والحاضرون الآخرون في Slush إنهم يشعرون أن فترة التصحيح تقترب من نهايتها وأن المعنويات تعود إلى شيء مشابه لعام 2019.

وقالت أنيت نوردفال، الشريكة في شركة بترفلاي فنتشرز، إن جمع أحدث تمويل لها كان صعبا، حيث يستثمر الصندوق حصريًا في دول الشمال وفي الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العميقة، ومع ذلك تستعد شركة رأس المال الاستثماري الآن لتوسيع نطاق اختصاصها من خلال صندوقها التالي.

وأضافت نوردفال "لدينا المزيد من الشركات التي يمكننا الاستثمار فيها، ومن ثم فإن الصندوق القادم الذي نخطط له سيكون أوروبيًا بدلاً من ذلك، لذلك سنقوم بتوسيع نطاق المكان الذي يمكننا الاستثمار فيه، وليس بالضرورة ما نستثمر فيه."

وقالت: "نحن نخطط لذلك خلال ربيع عام 2024، لذا من المحتمل أن نبدأ في جمع الأموال بحلول نهاية عام 2024 أو أوائل عام 2025".

الذكاء الاصطناعي يسيطر في عام 2024

لقد استحوذ جنون الذكاء الاصطناعي العام الماضي على انتباه المستثمرين، في حين أن بعض شركات رأس المال الاستثماري كانت مترددة في تخفيف قيودها المالية في عام 2023، إلا أنها لم تكن لديها مثل هذه الموانع عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي.

ويتجلى هذا بشكل واضح في شركة ميسترال الفرنسية، الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التي جمعت 105 مليون يورو بعد شهر واحد فقط من تأسيسها (وجمعت الأسبوع الماضي 385 مليون يورو أخرى)، وشركة ألف ألفا الألمانية التي حصلت على 500 مليون يورو في جولتها الثانية.

جمعت إحدى عشرة شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي "مشاريع ضخمة" تتجاوز 100 مليون يورو في عام 2023، وفقًا لتقرير أتوميكو.

ومن الواضح أن المستثمرين يأملون في ربط سياراتهم بألمع تكنولوجيا المستقبل، تعد هذه الأخبار جيدة إذا كنت شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن ربما ليس الأمر كذلك إذا كنت تعمل في مجال مختلف.

قال ديفيد نوتاكر، الرئيس التنفيذي لشركة إرسال البضائع الألمانية الناشئة: "إن سوق رأس المال للشركات الناشئة على وجه التحديد ليس الأفضل كما تعلم، إلا إذا كنت شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي".

جمعت شركة Sennder أكثر من 300 مليون دولار عبر عدة جولات من العديد من المستثمرين ذوي الأسماء الكبيرة مثل Accel وBaillie Gifford، كما استحوذت على أعمال Uber Freight الأوروبية.

قال نوتاكر أن المرسل يركز على تحقيق الربحية، كما أن جمع رأس المال ليس على جدول الأعمال الفوري، وبينما لا يستبعد نوتاكر ذلك، فهو يدرك أن جمع الجولة التالية من التمويل للشركة سيكون تحديًا.

وقال: "إذا كنت في مرحلة النمو ولم تكن في مجال الذكاء الاصطناعي، فسيكون الأمر صعباً للغاية، إن لم يكن مستحيلاً".

وأضاف " الأمر صعب للغاية في الوقت الحالي إذا كنت من الشركات التي تعمل على توسيع نطاق أعمالها، خاصة في أوروبا أكثر من الولايات المتحدة، فهذا ليس في مجال الذكاء الاصطناعي، من الصعب جمع الأموال."

تكنولوجيا المناخ "موضوع رئيسي" لأوروبا

هذا لا يعني أن جميع أموال رأس المال الاستثماري كانت محاطة بسياج خاص بالذكاء الاصطناعي، وقال شوارزنبرونر من شركة Speedinvest إن تكنولوجيا المناخ هي في مقدمة اهتمامات المستثمرين أيضًا.

وعلى نحو مماثل، فإن الأرقام الواردة في تقرير أتوميكو تثبت ذلك، حيث شكل قطاع الكربون والطاقة 30% من الاستثمارات في التكنولوجيا الأوروبية في عام 2023، أي بزيادة ثلاثة أضعاف عن أرقام عام 2021.

وقال شوارزنبرونر الذي يقود الكثير من استثمارات شركة Speedinvest المتعلقة بالمناخ، إن هذه الشركات ستحتاج إلى المزيد من الأموال لتحقيق إمكانات أعمالها، مضيفا: "هناك الكثير من الطلب على شركات المناخ ولكن أعتقد أن الكثير منه لا يزال في الأيام الأولى، إذا نظرت إلى شركات تكنولوجيا المناخ الحقيقية في أوروبا، فستجد أنه لا يكاد يكون هناك أي شركات عظيمة حقًا تصل إلى السلسلة "أ" وما بعدها. قال: " تبدأ ببطء، لذلك هناك المزيد من شركات التي تنتقل ببطء إلى السلسلة A، لكن السوق بأكملها لا تزال شابة نسبيًا".

وأوضح أن هناك عدد متزايد من صناديق رأس المال الاستثماري في أوروبا التي تركز على المناخ، وتستثمر في قطاعات مثل الطاقة والغذاء المستدام والزراعة.

وقد استثمر الصندوق العالمي، الذي تم إطلاقه قبل عامين ويقوم بجمع أموال تبلغ حوالي 350 مليون يورو، في العديد من الشركات الناشئة في مجال الطاقة والغذاء، كذلك تقوم شركة Contrarian Ventures، وهي مستثمر آخر في مجال المناخ، بجمع تمويل بقيمة 100 مليون يورو.

وقال شوارزنبرونر، "هناك الكثير من رأس المال وهناك الكثير من صناديق المناخ الجديدة التي تستثمر في هذا المجال". "أعتقد أن هذا سيكون موضوعًا بالغ الأهمية بالنسبة لأوروبا".

وأضاف أن أوروبا لديها قدر كبير من الصناعة، سواء كانت في مجال النقل أو الخدمات اللوجستية، وجميعها من أكبر انبعاثات الكربون، لكنها جاهزة لإزالة الكربون، ويتوقع ظهور المزيد من الشركات الناشئة في أوروبا بهدف معالجة هذه الصناعات.

لكنه أضاف أن ندوب الانكماش الاقتصادي في عامي 2022 و2023 ستظل تطارد المستثمرين، ولا يتوقع تدفق رأس المال بنفس الطريقة مثل عام 2021 في أي وقت قريب ولن تكون التقييمات قريبة مما كانت عليه.

وأضاف أن الشركات الناشئة في محفظة Speedinvest "تلقت هذه الرسالة"، وهي تركز على تحقيق التوازن الصحيح بين النمو والطريق إلى الربحية.

وأوضح أن الشركات الناشئة تحتاج إلى إتقان هذه الأساسيات أكثر من أي وقت مضى، "هذا هو الواقع الجديد الذي سيبقى وأعتقد أن هذا هو أيضًا ما يريد المستثمرون في المرحلة المتأخرة رؤيته."

الاكتتابات العامة الأولية للتكنولوجيا

كان أكبر اكتتاب عام أولي في مجال التكنولوجيا هذا العام هو الظهور الأول في بورصة ناسداك لشركة تصميم الرقائق البريطانية آرم ، لكن وهيميار من أوتوميكو يعتقد "أننا لم نشهد بعد إعادة فتح نافذة الاكتتاب العام بشكل كامل".

كان الكثيرون يأملون أن يكون إدراج شركة آرم بمثابة لحظة للتخلص من خيوط العنكبوت للاكتتابات العامة الأولية للتكنولوجيا، مما يفتح المجال أمام الآخرين ليحذوا حذوها، حيث لم يحدث هذا تمامًا، ولكن يشاع أن عام 2024 سيشهد عددًا من القوائم في الأفق، مثل Reddit ومتاجر الأزياء الصينية فائقة السرعة "شي إن".

ومع ذلك لا توجد مثل هذه الشائعات المتحمسة حول قيام شركات التكنولوجيا الأوروبية بالقفز إلى الأسواق العامة، وبالنسبة لتلك التي تقوم بذلك، لا تزال بورصة نيويورك وناسداك هي الأماكن المفضلة.

وقال وهيميار:"الحقيقة اليوم هي أن الشركات ستظل مدرجة في الولايات المتحدة".

ويشير شوارزنبرونر إلى أن الشركات لا يمكنها أن تتعامل مع الانتقال إلى الإدراج العام باستخفاف، خاصة في البيئة الحالية.

وقال: "الشركات التي تنتقل إلى الاكتتاب العام، عليها أن تقوم بواجبها". "كما قلنا من قبل، مثل الانتقال إلى الربحية، وخفض التكلفة".

يعتقد النظام البيئي التكنولوجي في أوروبا أن أسوأ ما في الأوضاع الاقتصادية قد مر ومع ذلك، على الرغم من وجود إشارات إيجابية يمكن العثور عليها، إلا أن الغموض لا يزال يخيم على مشهد التمويل والأسواق العامة، مما يعني أن الشركات الناشئة والمستثمرين على حد سواء سوف يقتربون من عام 2024 بتفاؤل حذر.