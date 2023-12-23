شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تضع قواعد جديدة لصناعة الألعاب عبر الإنترنت.. قد تكلف الصناعة 80 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه الصين، أكبر سوق للألعاب الإلكترونية في العالم، والتي عادت إلى النمو في عام 2023، مشكلة جديدة الآن، حيث أعلن المنظمون في البلاد عن مجموعة واسعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من الإنفاق والمكافآت التي تشجع ألعاب الفيديو، لقد وجهت هذه القواعد الجديدة ضربة لصناعة الألعاب الصينية والشركات المشاركة فيها.

قواعد الصين الجديدة سيتم الآن حظر الألعاب عبر الإنترنت في الصين من تقديم مكافآت تسجيل الدخول اليومية للاعبين، ولن يُسمح أيضًا لشركات الألعاب بمكافأة اللاعبين إذا أنفقوا على اللعبة لأول مرة أو إذا أنفقوا عدة مرات على اللعبة على التوالي، وتُعرف كل هذه بآليات التحفيز الشائعة في الألعاب عبر الإنترنت.

وفي عام 2021، وضعت الصين حدودًا صارمة لوقت اللعب للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، كما أشارت الدولة أيضًا إلى مخاوف إدمان الألعاب لتعليق الموافقات على ألعاب الفيديو الجديدة لمدة ثمانية أشهر تقريبًا.

وانتهت الحملة رسميًا مع استئناف الصين الموافقة على الألعاب الجديدة. ومع ذلك، استمر المنظمون في فرض القيود للحد من الإنفاق "داخل اللعبة"، وبصرف النظر عن حظر ميزات المكافآت، سيطلب صانعو الألعاب أيضًا وضع حدود على مقدار ما يمكن للاعبين تعبئة محافظهم الرقمية للإنفاق داخل اللعبة.

يُحظر على الألعاب أيضًا تقديم ميزات السحب المحظوظ على أساس الاحتمالات للقاصرين. سيؤدي هذا إلى منع الصناعة من تمكين المضاربة والمزاد العلني لعناصر الألعاب الافتراضية.

كيف تؤثر هذه القواعد على صناعة الألعاب عبر الإنترنت في الصين ستحدد القواعد الجديدة بشكل فعال حدود الإنفاق للألعاب عبر الإنترنت، ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة رويترز للأنباء، تسببت أحدث القواعد في حالة من الذعر بين المستثمرين وقضت على ما يقرب من 80 مليار دولار من القيمة السوقية لأكبر شركتين للألعاب في الصين، ويدعي التقرير أن المستثمرين يحاولون معرفة التأثير المحتمل على الأرباح والمزيد من القيود التي قد تتبع الحكم.

وبعد أن نشرت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر مسودة القواعد الجديدة، انخفضت أسهم أكبر شركة ألعاب في العالم، Tencent Holdings، بنحو 16%. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسهم أقرب منافسيها، NetEase، بنسبة تصل إلى 25%.

وحذت حذوها أسهم شركة Prosus المستثمرة في مجال التكنولوجيا والتي تمتلك حصة 26% في Tencent، وخسرت 14.2% من قيمتها. ماذا قالت تينسنت عن القواعد الجديدة وقال نائب رئيس Tencent Games، Vigo Zhang، إن عملاق الألعاب سينفذ متطلبات التنظيم بصرامة، وأشار تشانغ أيضًا إلى أنه مع مسودة القواعد الجديدة، لم يغير المنظمون تركيزهم المستمر على ضمان أن يكون لدى الشركات "نماذج أعمال معقولة وإيقاع تشغيلي".

وأضاف تشانغ أنه منذ عام 2021، ينفق القاصرون مستوى منخفضًا تاريخيًا من المال والوقت على ألعاب Tencent، وهذا هو الوقت الذي أصبحت فيه الحماية البسيطة محط اهتمام بكين.