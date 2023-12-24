شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: بسبب أزمة Watch Series 9.. أبل لن تصلح ساعاتها الأقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المعركة القانونية بين أبل وشركة Masimo للتكنولوجيا الطبية حول تقنية مراقبة الأكسجين في الدم لم توقف مبيعات Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla Series 2 عبر الإنترنت فحسب (مع متابعة المبيعات داخل المتجر)، ولكنها ستؤثر أيضًا على مالكي ساعات أبل الأقدم.

فوفقًا لتقرير صادر عن Bloomberg، فإن إصلاح "الساعات خارج الضمان" للعديد من طرازات Apple Watch غير متاحة الآن للعملاء، وقال مارك جورمان من بلومبرج: "لن تكون الشركة قادرة بعد الآن على إصلاح نماذج الساعات التي أصبحت خارج الضمان، وهو ما يمثل صداعًا محتملاً للمستهلكين".

وادعى أيضًا أن شركة أبل أبلغت موظفي خدمة العملاء بأن إصلاحات الأجهزة خارج الضمان واستبدال الوحدات الكاملة لـ Apple Watch Series 6 وما بعده (باستثناء SE) لن تكون متاحة طوال مدة الحظر، وهذا يعني، إذا كنت تمتلك طراز Apple Watch خارج الضمان، فيجب عليك توخي الحذر لأنه قد لا يتم إصلاحه لبعض الوقت. Apple Watch تحت الضمان لم تتأثر لن تتأثر إصلاحات المنتجات الخاضعة للضمان (أو برنامج AppleCare Plus الممتد) بالموقف، يقول جورمان أيضًا أنه سيتم إخطار العملاء بموعد عودة عمليات استبدال الأجهزة، وقد يكون عدم توفر Apple Watch Series 9 وUrtla 2 حاليًا في متجر أبل عبر الإنترنت خلال موسم العطلات بمثابة نجاح للشركة.

حيث يمكن لأولئك الذين يرغبون في شراء الأجهزة القابلة للارتداء الإسراع للحصول على أحدها في متاجر أبل الفعلية، والتي ستسحب الأجهزة بعد 24 ديسمبر، ويمكن لتجار التجزئة الخارجيين، مثل مواقع التجارة الإلكترونية والشركاء، الاستمرار في بيعها.

ومع ذلك، هناك فرص لتضاؤل العرض بسبب النزاع، الذي يدور حول مستشعر SpO2 المدمج في Apple Watch Series 6 و7 و8 و9 وUrtla وUrtla 2، وتعمل أبل على تحديث البرنامج الذي يمكن أن يتجنب المزيد انتهاك براءات الاختراع لشركة ماسيمو.