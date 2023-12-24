شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة password safety ستعمل تلقائيًا في كروم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل Google Chrome على تعزيز أداته الأمنية، من خلال أداة أمان كلمة المرور المضمنة، وهي Safety Check، والتي تعمل الآن تلقائيًا في الخلفية لمستخدمي سطح المكتب، حيث تتيح هذه الخطوة للمستخدمين الحصول على تنبيهات أسرع بشأن كلمات المرور المخترقة والتهديدات المحتملة.

وفي السابق، كانت ميزة التحقق من السلامة تتطلب التنشيط اليدوي، مما يترك نافذة لكلمات المرور الضعيفة دون أن يلاحظها أحد، ولكن مع ميزة الخلفية، سيراقب Chrome كلمات المرور المحفوظة عن كثب، ويقارنها بقاعدة بيانات في الوقت الفعلي للتسريبات والانتهاكات المعروفة.

ويقول مايك ويست، مدير المنتجات في Chrome Security: "تعد ميزة التحقق من السلامة أداة قوية، ولكننا نعلم أن الأشخاص مشغولون"، "من خلال أتمتة العملية، فإننا نسهل على المستخدمين أكثر من أي وقت مضى البقاء على اطلاع بأمان كلمة المرور الخاصة بهم، دون الحاجة إلى التفكير في الأمر."

لكن التحقق من السلامة لا يتوقف عند كلمات المرور. يراقب حارس الخلفية هذا أيضًا المشكلات الأمنية المحتملة الأخرى، مثل:



الإضافات الضارة: سيقوم Chrome تلقائيًا بتعطيل الإضافات التي تعتبر ضارة أو معروفة بسرقة بيانات المستخدم.

إصدارات Chrome القديمة: ستتلقى تذكيرات للتحديث إلى الإصدار الأحدث لتحسين الأمان والأداء.



أذونات الموقع المتساهلة: سيتم إلغاء الأذونات الممنوحة لمواقع الويب غير المستخدمة تلقائيًا، مما يقلل من التتبع المحتمل وتسرب البيانات.



يتم الآن طرح ميزة التحقق من السلامة التلقائية لمستخدمي سطح مكتب Chrome على مستوى العالم. ولضمان التغطية، ما عليك سوى تحديث متصفح Chrome إلى الإصدار الأحدث.