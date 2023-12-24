شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عينات من كويكب ريوجو تكشف الحياة خارج الأرض.. قد تتشكل فى أبرد أعماق الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى عام 2020، قامت المركبة الفضائية اليابانية Hayabusa2 بزيارة الكويكب ريوجو وتمكنت من جلب عينات ثمينة من الصخرة الفضائية إلى الأرض.

ومن المؤكد أنه بعد مرور سنوات، ما زلنا نكتسب رؤى حول هذا الكويكب الصغير والبيئة التي تشكل فيها بفضل تلك العينات، و اليوم أصدر العلماء أحدث النتائج من ريوجو والتي تشير إلى أن بعض المركبات العضوية التي تسمى PAHs قد تكون قادرة على التشكل في المناطق الباردة في الفضاء ، وفقا لتقرير سبيس .

وقد تساعدنا هذه النتائج على فهم أفضل لكيفية تكوين الكواكب والحياة في نهاية المطاف.

وتعد PAHs، أو الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، هي مركبات عضوية معقدة على شكل حلقة، يوجد قدر كبير من الكربون في الكون في هذه الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات.

ويمكنك أيضًا رؤية الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات على الأرض ، والتي تتشكل عادةً عندما لا يحترق شيء عضوي تمامًا عبر الفضاء، توجد الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات بشكل طبيعي في السدم ، وأقراص الكواكب الأولية، والوسط النجمي ، والنيازك .

يعد الاكتشاف الجديد مثير للدهشة لأنه يشير إلى أن الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات يمكن أن تتشكل في المناطق الباردة في الفضاء، وليس فقط في المناطق الساخنة حول النجوم ، وأنتج العلماء، من مركز الكيمياء الجيوكيميائية العضوية والنظائرية في غرب أستراليا، الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات عن طريق حرق النباتات، ثم قارنوا هذه الجزيئات بالشظايا التي عادت إلى الأرض من ريوجو، وتلك الموجودة في نيزك مورشينسون الذي اصطدم بالجزء الجنوبي من أستراليا في عام 1969.

وقال كليتي جريس، أحد المؤلفين، في بيان : "تم تحليل الروابط بين نظائر الكربون الخفيفة والثقيلة في الهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات للكشف عن درجة الحرارة التي تشكلت فيها ، وُجد أن مجموعة مختارة من الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات من ريوجو ومورشيسون لها خصائص مختلفة ، ومن المحتمل أن تكون الأصغر منها في الفضاء الخارجي البارد، بينما من المحتمل أن تكون الأكبر منها في بيئات أكثر دفئًا، مثل القريبة من نجم أو داخل جرم سماوى.

ونظرا لمحتواها من الكربون، تعد الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات أيضًا من العناصر الأساسية للحياة ، وهذا دليل إضافي على أن الهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات قد تكون قادرة على التشكل في درجات حرارة باردة، وبالتالي يمكن تعزيز الحياة في مثل هذه الظروف شديدة البرودة.

ريوجو هو كويكب من النوع C، مما يعني أنه يحتوي على كمية كبيرة من الكربون والماء، وتعمل هذه الأنواع من الكويكبات ككبسولات زمنية ويمكن أن تقدم أدلة حول كيفية تشكل النظام الشمسي .